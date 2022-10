VIDEO | Laika e la sua arte alla Festa del cinema di Roma: l'esibizione sul red carpet

Un viaggio nel lavoro di Laika. Il suo modo di intendere l’arte, i suoi bliz, e quella voce modificata in linea con la sua immagine, caratterizzata dalla maschera bianca e la parrucca rossa. E’ una delle street artist anonime più apprezzate del momento, che dalla Capitale ha fatto il giro del mondo con le sue opere. La più iconica: l’abbraccio tra Giulio Regeni e Patrick Zaki.

Laika, e il suo “mondo”, arriva sul red carpet della Festa del cinema di Roma grazie al documentario “Life is (not) a game” di Antonio Valerio Spera, che fa il suo esordio alla regia: “Due anni intensi in cui ho potuto seguire Laika durante i suoi blitz e le sue trasferte - racconta il regista -. Non è stato semplice per via del suo anonimato, ma credo sia importante raccontarla per il lavoro che fa”.

E ad attenderla all’Auditorium parco della musica nella serata di lunedì 17 ottobre, ci sono moltissimi ammiratori, con le sue opere stampate da farsi autografare. Laika, in un abito nero con una fascia che recita “All refugees welcome” si concede a tutti, prima della sua esibizione al centro del red carpet.

“Spero che il film arrivi a tutti - conclude il regista -, sia io che Laika siamo molto emozionati di presentarlo qui. Roma è la sua città ed è il teatro principale del suo lavoro e del documentario”.