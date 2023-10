VIDEO | Festa del Cinema di Roma, Kasia Smutniak ci porta sul confine bielorusso con il suo esordio alla regia

“Mi sembrava la genesi del male, ho deciso di fare questo documentario per mostrare che cosa accade al confine tra Polonia e Bielorussia”. Esordio alla regia anche per Kasia Smutniak che porta alla Festa del Cinema di Roma in anteprima nazionale, “Mur”, scritto con Marella Bombini. Un produzione Fandango in associazione con Luce Cinecittà, Domenico Procacci e Laura Paolucci.

Tutto inizia a marzo 2022, da pochi giorni la Russia ha invaso l'Ucraina e l'intera Europa si è mobilitata per dare asilo ai rifugiati. Il Paese che si è distinto per tempestività e generosità è stata la Polonia, lo stesso Paese che ha appena iniziato la costruzione del muro più costoso d'Europa per impedire l'entrata di altri rifugiati. Una striscia di terra che corre lungo tutto il confine bielorusso, chiamata zona rossa, impedisce a chiunque di avvicinarsi e vedere la costruzione del Muro, il protagonista della storia raccontata in questo film. Kasia Smutniak si mette in prima persona in questo viaggio fatto di pericoli e incertezze, raccontando dal sup punto di vista quello che vivono migliaia di persone ogni giorno nel tentativo di passare il confine.