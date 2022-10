VIDEO | "La stranezza" di Pirandello mette insieme Toni Servillo, Ficarra e Picone

Un omaggio al teatro e a Luigi Pirandello. Una storia ambientata in terra siciliana, dove l'incontro con due "becchini" da senso a quella "stranezza" che da tempo gli frulla in testa. Roberto Andò porta alla diciasettesima edizione della Festa del cinema di Roma "La stranezza", con Toni Servillo nei panni di Pirandello, insieme (per la pirma volta) a Salvo Ficarra e Valentino Picone.

"Un onore per me - dice Servillo a RomaToday -, ho cercato di raccontarlo soprattutto, la sua inquetudine, ma sciolta in una grande umanità che ritrova a contatto con la sua terra". "Era molto tempo che volevamo fare un film insieme e questa è stata l'occasione giusta - spiega il regista, Andò -. Ennesima dimostrazione che quando si mettono insieme tre grandi attori, anche se da derivazione artistica differente, diventa qualcosa di magico e che funziona".

Nel cast di "La stranezza" anche Luigi Lo Cascio, Rosario Lisma, Galatea Ranzi, Fausto Russo Alesi, Dharma Mangia Woods.