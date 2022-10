VIDEO | Da Amici al doppiaggio: il debutto di Luigi Strangis alla Festa del cinema di Roma

Il Talento di Mr. Crocodile, diretto da Will Speck e Josh Gordon con Javier Bardem, è il film presentato ad Alice nella Città, sezione autonoma e parallela della diciassettesima Festa del Cinema di Roma.

È la storia di Josh, giovane figlio della famiglia Primm, che si trasferisce a New York. Il bambino fatica ad adattarsi alla nuova scuola e ai nuovi amici, fin quando incontra Lyle, un coccodrillo canterino che ama i bagni, il caviale, la grande musica e che vive nella soffitta della sua nuova casa. I due diventano subito amici, ma quando l'esistenza di Lyle viene minacciata dal malvagio vicino Mr. Grumps (Brett Gelman), i Primm devono unirsi al carismatico proprietario di Lyle, Hector P. Valenti (Javier Bardem), per dimostrare al mondo che si può trovare una famiglia anche nelle situazioni più inaspettate e che non c'è niente di male in un grande coccodrillo canterino con una personalità ancora più grande.

A doppiare Lyle nel film in Italiano è Luigi Strangis, cantante e cantautore vincitore di Amici 21: “Ho cercato di non snaturare il personaggio, sempre sorridente che si fa prendere dalle cose giuste. Mi ci sono ritrovato molto e ammiro Lyle come personaggio”.

I temi della famiglia e delle diversità sono centrali nel film Il talento di Mr. Crocodile e stanno molto a cuore anche a Strangis: “Ho vissuto tanto il tema della famiglia perché sono molto legato alla mia. Inoltre questo film lancia l’importante messaggio di non fermarsi all’apparenza e di continuare a sognare nonostante tu sia diverso o qualcuno ti ritenga strano”.

Un film che il giovane cantautore consiglia alle giovani generazioni. “Il talento di Mr Crocodile” sarà al cinema dal 27 ottobre, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia.