VIDEO | Festa del Cinema di Roma, De Sica nel suo primo ruolo drammatico: "E' stato naturale, una festa"

“Ho sempre fatto la commedia, per un attore comico fare un personaggio così è una festa”. Christian De Sica si prende la scena sul red carpet della Festa del Cinema di Roma, nel giorno in cui è stato presentato “I limoni di sicilia”, film molto apprezzato, in cui l’attore si misura per la prima volta in un ruolo drammatico.

“E’ stato naturale per me - continua l’attore - ed è importante presentare questo genere di film alla Festa di Roma”.