VIDEO | Emma Marrone si trasforma in Teresa, protagonista del film "Il ritorno"

La cantante racconta il suo lavoro come attrice e quanto sia importante essere "libere per poter dare il meglio di se"

Un lungo lavoro di studio del copione, minuzioso e continuo proprio per non perdere nulla. Dentro quel personaggio così lontano da quello che è lei nella vita, ma a cui è riuscita a dare molto di Emma Marrone, artista che il pubblico ha imparato ad apprezzare negli anni. “Sono due mestieri diversi (cantante e attrice, ndr), ma sono in grado di imparare dall’uno e dall’altro e fare bene grazie anche alle persone che mi circondano - dice Emma Marrone -. Il critico più severo sono io, e questo in un certo senso mi fa stare bene”.

“Il ritorno“ di Stefano Chiantini è un racconto di “seconde possibilità”, ma anche di forza e determinazione. “Di rinuncia anche - dice il regista -. Volevo raccontare una storia forte e, soprattutto, questa donna così forte”. La pellicola, realizzata anche con il contributo della Regione Lazio, racconta le vicende di Teresa, una giovane donna che abita con Pietro e il figlio di un anno Antonio, nella periferia di una piccola città. Le difficoltà economiche, l’inaffidabilità del compagno e infine il carcere per lei, che la segnerà profondamente. Ma le darà anche quella forza che non pensava di avere. Emma Marrone entra nel ruolo, anche fisicamente, con una trasformazione tale che lei stessa definisce “volutamente distruttiva dell’immagine femminile”.

La vedremo più spesso al cinema? “Se mi verranno proposti progetti interessanti sicuramente - risponde -. Ringrazio chi mi ha dato la possibilità di farlo finora, perché molti talenti non emergono proprio per l’assenza delle opportunità”.