VIDEO | Suburraeterna alla Festa del Cinema: nuovo capitolo per Spadino e Cinaglia nella "Roma criminale"

Suburraeterna, il nuovo capitolo dell'amatissima serie tv targata Netflix, è stato presentato nella giornata conclusiva della 18esima edizione della Festa del Cinema di Roma. La serie - che da anni appassiona i telespettatori, non solo romani - è pronta a mostrare nuovi episodi, nuovi personaggi, nuove dinamiche per confermare l'universo Suburra che al pubblico tanto piace, ma con sorprese inaspettate.

RomaToday ha intervistato in anteprima gli attori che rappresentano in qualche modo la "vecchia guardia" di Suburra e cioè Filippo Nigro - sempre nei panni di Amedeo Cinaglia - e Giacomo Ferrara - che torna ad interpretare Spadino, ma a Berlino questa volta (almeno inizialmente). A parlare ai microfoni di RomaToday anche Marlon Joubert (Damiano Luciani) e Aliosha Massine (Ercole Bonatesta) che rappresentano "il nuovo" in Suburraeterna e Carlotta Antonelli (Angelica), già presente nelle serie passate ma il cui ruolo prenderà tutta un'altra strada in questi nuovi episodi.

La serie Netflix in 8 episodi (con la regia di Ciro D'Emilio per i primi 4 e di Alessandro Tonda dal quinto all'ottavo) arriverà su Netflix dal 14 novembre.

(montaggio di Veronica Altimari)