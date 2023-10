"Chi viene a Roma si romanizza. Non è una metropoli, è un paesone", il racconto di "Roma Santa e Dannata"

Schietto, sincero, talvolta irriverente. Roberto D'Agostino, si sa, non le manda a dire. E, spesso in modo piccato, riporta fatti e verità scottanti, che siano di politica o di costume. Lo fa anche in "Roma, Santa e Dannata" presentato alla stampa della Festa del Cinema di Roma nella mattinata di oggi 27 ottobre. Un lavoro ben fatto, che racconta la Città Eterna quando tramonta il sole. Da Carlo Verdone a Enrico Vanzina, passando per Alberto Sordi e Renato Zero. C'è, ovviamente, tanta "Roma" nel documentario: vecchi filmati, interviste, aneddoti e racconti.

La conferenza stampa: le dichiarazioni di Roberto D'Agostino

Davanti ai giornalisti, D'Agostino ha detto: "È impossibile risolvere questo enigma formato città. Roma ha questa curiosità di tenere insieme tutto, che nasce da millenni di storia. Noi abbiamo solo provato, umilmente, a descriverla. Il nostro lavoro è stato anche un atto di arroganza: un docu-film su una città come Roma è un atto di presunzione, ci sarebbero volute ore e ore. [..] Questo fatto di avere Dio a destra e il demonio a sinistra, uniti nella lotta: Roma è questa. Gli unici grandi amministratori di questa città sono i parroci, mio padre lo diceva sempre". Poi, con il linguaggio colorito che lo contraddistingue, ha aggiunto: "'Sta breccia de Porta Pia a noi non ha fatto né caldo né freddo. ‘Sti piementosi ma che c’hanno fatto? Roma da millenni aspetta i barbari. A noi non ce ne frega un ca**o. Se vengono a Roma vanno al ristorante, con due tre donne accanto e via. Bossi che diceva ‘Roma Ladrona’ dopo 3 giorni stavano al Gilda con una nuda e la panna sopra. Insomma, questa città non sarà mai conquistata da nessuno. Chi viene a Roma, si romanizza".



Infine ha concluso: "Noi raccontiamo la storia. A Roma c’è una regola che vi dico subito: quando si dà un nome ad un fenomeno trasgressivo, quel fenomeno è morto. Adesso a Roma, qualsiasi cosa, quello che succederà il giorno di Halloween, neanche ve lo immaginate. I politici? Tutti si chiudono. I famosi salotti di Roma. A Roma gli affari si fanno a tavola. Stiamo tre ore a mangiare, perché bisogna dividere la torta. A Roma c'è una gestione del potere di questo tipo. Non è una metropoli, è un paesone. Se fai uno starnuto, due minuti e ti chiamano per lo starnuto. A Roma si sopravvive in maniera anti-ideologica. Per sopravvivere devi essere debole, non di cervello, ma affrontare la vita come uno che sta su una tavola da surf, devi cavalcare l'onda, non andarci contro. A Roma tutto finisce con una pernacchia, puoi avere una corazza ma non ti permette di vivere. Non qui. Forse a Milano, ma qui no".

Cast, sinossi e come vederlo

Un documentario di Roberto D’Agostino e Marco Giusti. Regia e fotografia di Daniele Ciprì. Una produzione The Apartment, società del gruppo Fremantle e Kavac Film con Rai Cinema. Con Roberto D’Agostino e Marco Giusti e tanti altri protagonisti: Carlo Verdone, Carmelo Di Ianni, Enrico Vanzina, Giorgio Assumma, Massimo Ceccherini, Sandra Milo, Vera Gemma e Vladimir Luxuria.

“Roma, Santa e Dannata” è un viaggio nella notte romana dove Roberto D’Agostino racconterà all'amico Marco Giusti, ripresi da Daniele Ciprì, perché Roma è una città, come la sedia elettrica è una sedia. Città unica e infernale, capace di tutto, anche di trasformare Berlusconi in un premier, De Michelis in un ballerino, Renzi in uno statista, Valeria Marini in un’attrice. D’accordo con Vincent van Gogh (’’La notte è la cosa migliore che possa accadere al giorno. La notte è più colorata”), Dago e Giusti intraprendono il viaggio al calar delle tenebre perché è di notte che si percepisce meglio il frastuono del mondo. È di notte che il cambiamento dei costumi sociali s’impone. È la notte che racconta al meglio quello che sta succedendo alla nostra vita, più di qualsiasi saggio sociologico. Gironzolando per le strade di Borgo Pio, navigando in barcone sul Tevere, incontrando personaggi e fantasmi, sempre indecisi se chiamare i carabinieri o gli infermieri, Dago e Giusti raccontano una città più misteriosa della formula della Coca Cola. Enigma perfetto da degradare a metafora: è un binario morto, una polpetta avvelenata, un bordello del pensiero, un pascolo di mostri, un imbuto enorme di demenza collettiva. Scriveva Chateaubriand: “È bella Roma per dimenticare tutto, disprezzare tutto, e morire”. E Fellini aggiungeva: “L’Urbe è un immenso cimitero brulicante di vita”. Città che dovrebbe porre all';ingresso del Raccordo Anulare l'iscrizione che Dante mette sulle porte dell'inferno: ‘’Lasciate ogni speranza o voi ch'entrate’’. Un luogo dove si è sempre in attesa dell’arrivo dei barbari, ma una volta arrivati a Piazza del Popolo, non ci vorrà nulla a sedurli, a corromperli, a trasformare i barbari in Barberini; non ci vorrà davvero nulla ad attovagliarli con quattro sgallettate in minigonna inguinale da “Checco er Carrettiere” e tutti insieme vederli gorgheggiare “La società dei magnaccioni”: “Ce piacciono li polli, l’abbacchi e le galline, perché so senza spine, nun so’ come er baccalà”.

La pellicola sarà al cinema il 6-7 e 8 novembre. Un consiglio: andate a vederla.