Festa del Cinema di Roma, pagelle quinta serata: Luisa Ranieri una dea, Jasmine Trinca in pigiama? Le foto del red carpet

Il primo weekend della Festa del Cinema di Roma volge al termine. Come gli altri giorni, anche stasera RomaToday ha dato i voti ai look delle star che hanno sfilato sul red carpet dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Da Noemi a Carolina Crescentini, passando per Ferzan Özpetek e Jasmine Trinca: ecco cosa è andato (e cosa no) durante la seconda giornata della kermesse: