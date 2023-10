Festa del Cinema di Roma 2023: il programma giorno per giorno

La diciottesima edizione della Festa del Cinema di Roma si terrà dal 18 al 29 ottobre 2023 all'Auditorium Parco della Musica e in altri luoghi della Capitale. La manifestazione - quest'anno - avrà un giorno in più di programmazione, attestandosi sulla durata di altri celebri festival internazionali come quello di Cannes.

Sarà proprio l’Auditorium Parco della Musica ad ospitare le principali sale di proiezione e il lungo red carpet, uno dei più grandi al mondo. Il programma coinvolgerà inoltre altri luoghi e realtà culturali della Capitale. Alice nella città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema dedicata alle giovani generazioni, si svolgerà nelle medesime date della Festa secondo un proprio regolamento.

Di seguito il programma giornaliero della Festa del Cinema con le proiezioni, gli incontri e tutti gli altri imperdibili appuntamenti. Clicca su "Continua" per scoprirlo: