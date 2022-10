"Il principe di Roma", la nuova commedia con Marco Giallini è un viaggio ironico e sorprendente

Roma, 1829. Bartolomeo è un uomo ricco e avido che brama il titolo nobiliare più di ogni cosa. Marco Giallini interpreta “Il principe di Roma” che, nel tentativo di recuperare il denaro necessario a stringere un accordo segreto con il principe Accoramboni per ottenere in moglie sua figlia, si troverà nel bel mezzo di un sorprendente viaggio a cavallo tra passato, presente e futuro. Accompagnato da compagni d’eccezione dovrà fare i conti con sé stesso e conquistare nuove consapevolezze.

Marco Giallini è “Il principe di Roma”

“Il principe di Roma”, diretto da Edoardo Falcone, prodotto da Lucky Red e Rai Cinema, è stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2022, nella sezione Grand Public. Ispirato al cinema di Luigi Magni, il film scritto da Falcone con Mario Martani e Paolo Costella, prende le mosse dal grande classico della letteratura “Il Canto di Natale” di Charles Dickens ma evolve con situazioni, personaggi e sviluppi che lo rendono assolutamente originale rispetto all’universo dickensiano.

I fantasmi di Roma rivono nel film di Falcone

Rimangono però i fantasmi, queli “storici” di Giordano Bruno (Filippo Timi), di papa Borgia (Giuseppe Battiston) e di Beatrice Cenci (Denise Tantucci). “Presenze misteriose che secondo la tradizione continuano a vagare da secoli lungo le strade della città eterna” - ha detto il regista. I fantasmi guidano il protagonista in un percorso straordinario attraverso la sua vita. “Un viaggio che pur essendo assolutamente personale, alla fine parla a tutti noi”.

“Il mio amore per Roma e le sue tradizioni è innato, da sempre avrei voluto fare un film che parlasse della Roma del Papa Re. Cercavo solo l’occasione giusta” - ha raccontato Falcone in conferenza stampa. “Non volevo fare un film comico ma parlare di temi universali. Mi è venuto in aiuto il libro di Dickens che è una storia di trasformazioni, ho capito allora che poteva essere interessante vedere Scrooge ambientato nello stesso periodo ma a Roma”.

Giallini è il "Maradona" del cinema

Marco Giallini, tra gli attori romani più amati e stimato dai suoi colleghi che lo hanno paragonato a Maradona nel cinema, è il protagonista. “Mi sono divertito molto, anche se era ancora il periodo del Covid. La situazione sul set era surreale perchè - ha raccontato - eravamo praticamente soli. E’ stata dura. Poi un film in costume, non sono molto abituato”.

Un film leggero, ironico e divertente. Nel cast, oltre a Giallini, ci sono Giulia Bevilacqua, Filippo Timi, Sergio Rubini, Denise Tantucci, Antonio Bannò, Liliana Bottone, Massimo De Lorenzo, Andrea Sartoretti, Giuseppe Battiston.