Massacro del Circeo, alla Festa del Cinema il premio Colasanti-Lopez

Videoclip, spot, cortometraggi. Disegni, dipinti, fotografie, fumetti. Prodotti musicali di qualsiasi genere musicale. Questo il ventaglio delle forme di espressività che farà da filo conduttore al premio "Donatella Colasanti e Rosaria Lopez", istituito nel 2019 dalla Regione Lazio in memoria delle due ragazze vittime del brutale episodio di violenza avvenuto a San Felice Circeo il 29 settembre 1975. Un’iniziativa nata per stimolare nelle scuole un dibattito sul tema della violenza di genere e del consenso, sollecitando una riflessione tra i giovani utile a diffondere una rivoluzione culturale basata sulla convivenza fra uomini e donne, sulla parità e il reciproco riconoscimento.

Il premio Donatella Colasanti e Rosaria Lopez

Il premio, la cui nuova edizione è stata presentata nell’ambito della XVII Festa del Cinema di Roma, si rivolge alle scuole statali e paritarie di secondo grado e agli Istituti di formazione professionale con sede legale o operativa nel Lazio. I destinatari dell'avviso sono gli studenti e le studentesse che frequentano le istituzioni scolastiche e formative del Lazio. Gli studenti potranno lavorare a quattro categorie di progetti: elaborati scritti (racconti, poesie, saggi); materiale audiovisivo (videoclip, spot, cortometraggi); creazioni artistiche (disegni, dipinti, fotografie, fumetti); prodotti musicali di qualsiasi genere musicale (ad esempio, rap, rock, pop, classica). La scuola o l'istituto che avrà ricevuto il maggior punteggio per la categoria di riferimento riceverà un riconoscimento finale, consistente in un voucher di 5 mila euro per l'acquisto di materiale a supporto della didattica.

Un premio per la memoria e contro la violenza di genere

"Un orgoglio la presentazione della nuova edizione del premio dedicato a Donatella Colasanti e Rosaria Lopez. Da cinque anni, grazie ad un emendamento alla legge di bilancio, che mi vede prima firmataria, la Regione Lazio ha deciso di investire su questo tema e di farlo con i ragazzi e le ragazze. Ha deciso di portare questa terribile storia in tutte le scuole del Lazio perché vogliamo tenere viva la memoria, il ricordo di Donatella e Rosaria e del loro grande sacrificio. Solo, infatti, grazie alla battaglia processuale di Donatella che la violenza sessuale non è più un reato contro la morale ma contro la persona. Con questo premio la Regione Lazio - ha detto Eleonora Mattia, Presidente della IX Commissione Pari opportunità del Consiglio regionale del Lazio - riafferma il ruolo della scuola nella sfida, che è prima di tutto culturale, contro quei pregiudizi e quel modello di pensiero che colpevolizza la donna e permette, nel silenzio generale, che la violenza si diffonda ed entri nelle nostre vite, fino agli esiti più tragici".

"Quanto accaduto quasi 50 anni fa al Circeo ha segnato un momento cruciale nella storia della cronaca nera del nostro Paese per la brutalità dei carnefici e per la casualità delle vittime, e allo stesso tempo rappresenta un episodio che deve essere ricordato perché la violenza contro le donne ancora oggi è un fenomeno troppo sottovalutato. Noi invece - ha sottolineato Giovanna Pugliese delegata della Regione Lazio al Cinema - vogliamo non solo ricordare le vittime, ma lavorare, soprattutto con le giovani generazioni, per diffondere concetti come l'importanza della parità fra generi e anche fra ceti sociali diversi, diventando protagonisti di un cambiamento culturale e sociale che non giustifichi mai la violenza di genere e la combatta con ogni mezzo possibile".

“Abbiamo bisogno di ricostruire una memoria civile collettiva che consenta a tutte le donne che hanno subito violenza di sentirsi sempre meno sole. Oltre al sostegno e ai servizi messi a disposizione delle istituzioni, per contrastare la violenza di genere - ha aggiunto la presidente della Commissione capitolina Pari Opportunità, Michela Cicculli - sono necessari processi di riflessione e azioni collettive che facciano sentire tutte e tutti uniti e responsabili nel combattere questo fenomeno aberrante. Il Premio Donatella Colasanti e Rosaria Lopez è importante perché ci consente di costruire questo processo a partire dalle ragazze e dai ragazzi delle scuole”. Per presentare i progetti c'è tempo fino alle ore 12:00 del 28 febbraio 2023.