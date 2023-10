Paola Cortellesi regina della Festa di Roma con il suo film in bianco e nero: "Celebro le donne che tutti consideravano nullità"

Il primo giorno di Festa del Cinema di Roma è tutto nelle mani di Paola Cortellesi. E' lei, attrice romana e ora anche regista, ad inaugurare la kermesse con il suo film "C'è ancora domani".

Una sfida vinta, diciamo noi di RomaToday, perché la Cortellesi ha scelto di debuttare alla regia, con 2 ore di film in bianco e nero, che raccontano la Roma (e l'Italia) degli anni '40. "C'è ancora domani" - film che abbiamo visto in anteprima nella mattinata del 18 ottobre - ha un ritmo coinvolgente, un bell'alternarsi di drammatico e ironico, è una storia che racconta le donne di quegli anni, ma che racconta anche tre generazioni di uomini. E' un film che emoziona, commuove, fa riflettere su quanto alcuni temi siano troppo attuali ancora oggi e che ci fa dire senza dubbio "Sì, Paola Cortellesi ci piace molto anche dietro la macchina da presa".

Paola Cortellesi: "Volevo celebrare le donne che nessuno ha mai celebrato"

"Mi piaceva celebrare quelle donne che nessuno ha mai celebrato, c'era dentro di me forte un'immagine, quella di una donna che prende uno schiaffone sulla faccia e poi si risveglia e fa le sue cose, da 'pora Cenerentola', senza rendersene conto. C'era la voglia di raccontare le storie di quelle nonne e di quelle bisnonne che hanno dell'incredibile, che si consumavano nel cortile, tutti insieme, con mariti che andavano e venivano dal fronte, donne che sono sempre state considerate delle nullità, loro stesse si sono sempre considerate così", ha detto Paola Cortellesi in conferenza stampa.

In "C'è ancora domani", infatti, l'attrice interpreta Delia, moglie di Ivano, madre di tre figli. Moglie e madre. Questi sono i ruoli che la definiscono e questo le basta. Siamo nella seconda metà degli anni '40 e questa famiglia qualunque vive in una Roma divisa tra la spinta positiva della liberazione e le miserie della guerra da poco alle spalle. Ivano (Valerio Mastandrea) è capo supremo e padrone della famiglia, lavora duro per portare i pochi soldi a casa e non perde occasione di sottolinearlo, a volte con toni sprezzanti, altre, direttamente con la cinghia. Lui ha sempre ragione ad essere nervoso e a picchiare la moglie, perché "ha fatto due guerre". Ha rispetto solo per quella canaglia di suo padre, il Sor Ottorino (Giorgio Colangeli), un vecchio livoroso e dispotico di cui Delia è a tutti gli effetti la badante. L’unico sollievo di Delia è l’amica Marisa (Emanuela Fanelli), con cui condivide momenti di leggerezza e qualche intima confidenza.

La storia si snoda tra le vicissitudini di una donna che va avanti come nulla fosse. Abituata a non contare niente, a non poter far niente per cambiare quella sua vità la sua realtà, vivendo come in una prigione. Nel mezzo c'è anche il fidanzamento della primogenita Marcella (Romana Maggiora Vergano), che, dal canto suo, spera solo di sposarsi in fretta con un bravo ragazzo di ceto borghese, Giulio (Francesco Centorame), e liberarsi finalmente di quella famiglia imbarazzante. Anche Delia non chiede altro, accetta la vita che le è toccata e un buon matrimonio per la figlia è tutto ciò a cui aspiri. L’arrivo di una lettera misteriosa però, le accenderà il coraggio per rovesciare i piani prestabiliti e immaginare un futuro migliore, non solo per lei.

"Leggendo con mia figlia un libro per bambine sulla storia dei diritti delle donne, ho trovato il riscatto di Delia, il finale di questo racconto, costruito passo dopo passo insieme ai miei inseparabili compagni di viaggio Furio (Andreotti) e Giulia (Calenda) - sceneggiatori insieme a lei del film - che per primi mi hanno compresa, incoraggiata, stimolata. E si sono fidati di me. Questo mio primo film è stato possibile grazie alla fiducia. Quella di Mario e Lorenzo (produttori, ndr.) che, incauti, tempo fa mi dissero: 'Quando ti sentirai pronta per il tuo debutto alla regìa, lo faremo insieme' e che non hanno battuto ciglio quando anni dopo ho proposto loro di produrre uno spericolato film d’epoca - in bianco e nero - che tratta prevaricazione e violenza- ma che secondo me a tratti è divertente...credo".

Paola Cortellesi alla regia

Un esordio che non sarà un unicum nella carriera di Paola Cortellesi la quale, senza alcun dubbio, conferma che "C'è ancora domani" è solo il primo di una serie di progetti che lei desidera dirigere in futuro: "Guai se non continuassi - ha detto la regista in conferenza stampa - è stato una crescita bellissima, questo ruolo prevede molte cose a cui badare, dà una visione più ampia dell'insieme, sarà bellissimo continuare. Ho corso dal set al monitor come una pazza - ha aggiunto - vi dico che si può fare".

Il tema della violenza sulle donne

A colpire nel film è anche il modo in cui Paola Cortellesi affronta il tema della violenza sulle donne, senza esasperarlo, senza raccontarlo in maniera esageratamente cruenta: "Sebbene il film sia particolarmente realistico - ha spiegato Cortellesi - non volevo rendere particolarmente realistica la violenza, tanto siamo abituati a vederla ai limiti dello splatter. Non volevo che questo argomento, così delicato da trattare, diventasse una sorta di voyeurismo del tipo 'vediamo quanto je fa male, vediamo il naso e le ossa rotte'. Ci tenevo a raccontarlo come un rituale, che accade spesso, che Delia si racconta come qualcosa che appare e scompare, la realtà c'è - ha aggiunto l'attrice - ma va anche via, perché lei se la lascia alle spalle, come niente fosse. Questo come niente fosse credo sia la cosa più violenta da mettere in scena".

"Da questo film si possono tirare fuori tante opinioni e obiezioni - ha detto Mastandrea, che nel film interpreta il marito violento di Delia - credo che l'unica differenza da ieri ad oggi, sia che le donne hanno molta più consapevolezza di certe dinamiche. Nell'uomo non vedo differenza. Penso che le generazioni che Paola ha scelto di raccontare, le ha raccontate anche per spiegare quanti alibi usa un uomo. Credo sia importante cominciare a raccontare anche un uomo più debole, che non vuol dire perdente e che non abbia bisogno di mettersi una maschera con la quale poi fa quello che fa".

Un cast al 100% romano

Paola Cortellesi, per esordire alla regia e raccontare la storia di Delia, ha scelto un cast totalmente romano. Con lei, oltre a Valerio Mastandrea, ci sono anche Romana Maggiora Vergano, Emanuela Fanelli, Giorgio Colangeli, Vinicio Marchioni, Francesco Centorame. Con loro trapela una grande complicità nel corso della conferenza stampa. La sintonia incredibile con Emanuela Fanelli, che va ben oltre le scene del film, ma anche quella con Vinicio Marchioni, Giorgio Colangeli e Valerio Mastandrea. Quest'ultimo, in particolare, giocosamente sulla "Cortellesi-regista" ha commenta: "La vedete così? Non è come sembra (ride, ndr.)".

Il film "C'è ancora domani" è uno dei 3 italiani in concorso alla Festa del Cinema di Roma che, dunque, concorre alla vittoria di questa 18esima edizione.