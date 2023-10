Festa del Cinema: sesso, meta-cinema e Roma in “Nuovo Olimpo” di Ferzan Özpetek. Ecco dove vederlo

Era tanta l’attesa per il nuovo film di Ferzan Özpetek, il regista turco (con cittadinanza italiana) che spesso ambienta le proprie opere a Roma. Lo fa anche questa volta, con “Nuovo Olimpo”. Un film intenso, intriso di sentimenti, amore, passione, sesso, lotte politiche e meta-cinema (proiezioni di film con Anna Magnani in primis). Un film che, però, non aggiunge nulla di nuovo a quanto già visto in altre pellicole di Özpetek. Per gli appassionati del regista, dunque, una piacevole conferma. Per chi si aspettava qualcosa di diverso, invece, un po' di amarezza. La Capitale è assolutamente tra le protagoniste. Non solo perché lì è stato ambientato il film, ma anche per la presenza di diversi attori romani, primo fra tutti uno dei due protagonisti, Damiano Gavino.

Sinossi, cast e dove vederlo

In breve: fine anni '70. Sono giovani, belli e hanno appena 25 anni. Si incontrano per caso e si innamorano perdutamente. Un avvenimento inaspettato pero? li separa. Per trent'anni inseguono comunque la speranza di ritrovarsi, perche? si amano ancora. Sullo sfondo, la Città Eterna.

Nel cast di Nuovo Olimpo, scritto da Özpetek assieme a Gianni Romoli, figurano - oltre a Damiano Gavino e Andrea Di Luigi - anche Luisa Ranieri, Aurora Giovinazzo, Greta Scarano, Alvise Rigo, Giancarlo Commare e Jasmine Trinca. La colonna sonora del film ospita il brano “Povero Amore”, interpretato da Mina e inserito nel suo nuovo album, “Ti amo come un pazzo”: si rinnova cosi? il sodalizio fra il regista e la cantante dopo le recenti collaborazioni ne La dea fortuna e Le fate ignoranti – La serie. Nuovo Olimpo – prodotto da Tilde Corsi e Gianni Romoli, una produzione R&C Produzioni in associazione con Faros Film – sara? disponibile solo su Netflix dal 1° novembre 2023.

La conferenza stampa all’Auditorium: le dichiarazioni del regista

Davanti ai giornalisti, il regista ha commentato così il film: “Pensavo di raccontare questa storia da 7-8 anni. Era quasi un’esigenza. Ho sempre pensato a questo progetto, poi ho detto: va bene rischiamo, vediamo cosa succede. È quasi tutto autobiografico, ci sono molte cose mie. Per me è come se mettessi il punto del romanzo e girassi la pagina. Girando la pagina vedrete cosa combinerò”. Poi ha aggiunto: “All’inizio volevo fare 35-36 anni, insomma quell’età per gli attori. Invece poi, quando ho chiesto al genio del trucco e dell’invecchiamento cosa fare, mi ha detto che potevamo scegliere anche questo signore e poi quest’ altro (ha detto indicando i due attori protagonisti, ndr)”.



E ancora ha aggiunto: “Con le attrici ho un’intesa molto forte, ma anche con gli attori, sono stato molto fortunato. Andrea De Luigi è al suo primo film. Con Damiano siamo agli inizi della carriera, sono molto contento. L’omosessualità nei miei film? Un critico americano 3 anni fa mi disse che ero stato troppo in anticipo con alcuni miei film. Tanto che alcune mie pellicole negli States erano nel ‘reparto gay’, cosa in Italia non è mai esistita. Io non racconto omosessualità o eterosessualità, io racconto le persone come sono fatte, senza censure. Un giorno sarà meraviglioso quando non ci saranno un locale gay, un locale etero. Sarà bello quando ci saranno i locali per tutti, lo stesso per i genitori, non ci sono divisioni. Io nei miei film ho sempre raccontato la vita”.



Damiano Gavino ha dichiarato: “Uno dei ricordi più belli è quando sono entrato per la prima volta nel cinema (quello che nel film si chiama appunto ‘Nuovo Olimpo’, ndr), non conoscevo quella scenografia con le poltrone di legno. Era tutto così diverso”.

È stata Mina a scegliere Luisa Ranieri: ecco come sono andate le cose

Luisa Ranieri, che interpreta il ruolo della cassiera del cinema Nuovo Olimpo, ha commentato: “Io sono recidiva, questa è la mia terza esperienza con Ferzan. Ogni volta che mi chiama è una festa. Anche i personaggi che sulla carta sono piccoli hanno sempre un colore e una chiave in più. Noi abbiamo iniziato con un’idea che era venuta a lui, di fare un omaggio a Mina. Nella scena finale abbiamo deciso di raccontare la solitudine, poi l’abbiamo messa anche prima. Lei riempie un vuoto, in realtà non parla con nessuno al telefono”.

Ozpetek ha anche fatto una rivelazione, proprio su Ranieri: “Il cast è stato in parte grazie anche a Mina. Ad esempio io non avevo in testa Luisa. Metterla alla cassa.. non so. È stata lei a suggerirmela. Dopo che ha attaccato il telefono, ho chiamato Luisa. È come un piatto, mangi una forchettata, poi ne vuoi ancora, alla fine fai la scarpetta. A me fa impazzire. Mi accorgo con l’età che ho un’intesa maggiore con le donne. Oh ci sto a ripensà ragazzi, vi avviso (ride, ndr)”.

Greta Scarano

Greta Scarano ha detto: “Ho avuto la sensazione di fare parte di un racconto che parla di sentimenti con la s maiuscola. L’amore è in tante forme. Mi è piaciuto veramente tantissimo dare vita a questa donna, che non possiede mai veramente l’uomo che ama. All’inizio avevo avuto paura che potesse risultare una donna che incombeva come terzo incomodo in questo rapporto, in realtà è una donna che ha un grande amore. Solo in un racconto come quello di Ferzan può emergere un’altezza così alta dei sentimenti”.



Ferzan ha speso per l'attore romana parole d’elogio: “Greta è una donna estremamente intelligente. Ci ha suggerito delle cose molto azzeccate. L’ultimo quarto d’ora del film non era così, lo abbiamo cambiato dopo". Poi, parlando del set: "Tutti i giorni per me è un’emozione, una novità. Ogni volta dico: ‘Oddio, riuscirò a farlo?’”. Sull'esperienza con Netflix, ha aggiunto: “Non sono abituato a lavorare in questo modo, la produzione mi mandava dei messaggi, mi dicevano ‘fai, fai’. Io ho bisogno di limiti. Abbiamo fatto delle scene, come la piazza davanti al cinema, le abbiamo tagliate. Quando siamo arrivati al montaggio, alcuni amici mi hanno detto ‘vedrai che romperanno’. Invece hanno visto il film, mi hanno detto il loro pensiero. È stato magico. Certo, non uscire in sala è una sensazione strana, possiamo dirlo. Come fare una cena in due, tre e invece fare una cena enorme. Però mi piace molto entrare nelle case delle persone, questo mi affascina molto. È stata una bellissima esperienza. Sono molto contento e felice di questo momento. Se mi arriveranno i messaggi dalla Thailanda o dall’Australia: ‘Brutto stro**o che ca**o di film hai fatto, allora cambierò idea”, ha concluso tra le risa generali.