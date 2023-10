Festa del Cinema di Roma: i nostri vip ci andranno con auto elettrificate

Ebbene sì, torna la Festa del Cinema di Roma, quest’anno alla sua 18° edizione, e, con essa, tornano attori, registi e produttori, pronti a sfilare sul red carpet dell’Auditorium Parco della Musica.

Ad accompagnarli, letteralmente, sul tappeto rosso ci sarà Nissan, auto ufficiale della kermesse, che, per l’occasione, metterà a disposizione dei vip, per girare in città e per presentarsi sul red carpet, i suoi pezzi da 90: Nissan Juke Full Hybrid, Qashqai e-POWER, X-Trail e-POWER e l’ultima in ordine di arrivo, ARIYA 100% elettrico, nuova icona di stile e tecnologia Nissan, che rimarrà in esposizione all’ Auditorium Parco della Musica per tutta la durata dell’evento.

Nissan e Fondazione Cinema per Roma: una partnership vincente

Un’intera gamma di crossover elettrificati, insomma, è la scelta fatta dalla Fondazione Cinema per Roma, organizzatrice dell’evento. Una partnership che si dimostra al passo con i tempi innovativi che stiamo vivendo e all’insegna della sostenibilità, e che si traduce in veicoli comodi e silenziosi, dai bassi consumi, dalle basse emissioni e dotati di tanta tecnologia in termini di connettività, sicurezza e assistenza alla guida.

Insomma, mezzi ideali per muoversi in una grande città come Roma.

90 anni e non sentirli: Nissan è ancora protagonista

Ma torniamo là, al centro dell’attenzione, dove i paparazzi fremono. Torniamo sul red carpet: scendiamo dalla nostra Nissan, mostriamo il nostro profilo migliore agli obbiettivi e...ci accorgiamo che tanto fermento non è per noi, ma per la festeggiata.

Già, perché l’auto che fa bella mostra di sé alle nostre spalle è stata creata da un brand giapponese conosciuto in tutto il mondo, che quest’anno compie la bellezza di 90 anni.

E Nissan ha deciso di celebrarli proprio qui, alla Festa del Cinema, dal 18 al 29 ottobre, circondata da vip, giornalisti e fotografi scatenati.

E siamo sicuri che, nelle loro foto, trasparirà la passione, l’audacia e la capacità di innovare che ha sempre distinto Nissan nel creare prodotti e tecnologie diventati riferimenti nel mercato automobilistico.

Nissan è anche sul grande schermo: un film tratto da una storia vera

Come dite? Stiamo un po’ esagerando? Ebbene sappiate che c’è già chi ha saputo valorizzare in un film tutte queste emozioni.

La presenza di Nissan alla Festa del Cinema, infatti, segue di sole poche settimane l’uscita nelle sale italiane del film Gran Turismo: la storia di un sogno impossibile, una pellicola ispirata proprio da Nissan e, per la precisione, dal Nissan GT Academy, l’innovativo e rivoluzionario programma di eSport ideato e gestito da Nissan e Sony che, in otto anni, dal 2008 al 2016, trasformò 22 gamer da salotto in piloti professionisti Nissan.

Insomma, la casa giapponese rinnova continuamente il suo stretto legame con il mondo del cinema, regalando emozioni che fanno sognare il pubblico di tutto il mondo.

Quanto a voi… salite a bordo di Nissan che si va al cinema!