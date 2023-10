Mare Fuori 4, RomaToday ha visto in anteprima i primi 2 episodi alla Festa del Cinema di Roma

"Nun te preoccupa’ guaglio, c' sta o mar for c' sta o mar for, c' sta o mar for", la cantano a squarciagola i fan di Mare Fuori, alla 18esima Festa del Cinema di Roma nella serata di sabato 28 ottobre, in attesa di incontrare i loro idoli sul red carpet e in trepidazione per vedere i primi due episodi di Mare Fuori 4, che sono stati proiettati in sala Sinopoli alle 19.30 circa.

Un evento che è andato presto sold out. Ma noi di RomaToday siamo riusciti ad essere tra quei "primi" a vedere i primi 100 minuti della quarta serie e vi anticipiamo qualcosa (senza troppo spoiler).

Mare Fuori 4 alla Festa del Cinema di Roma

I primi due episodi della nuova serie sono stati anticipati dall'intervento del regista e dal saluto del cast. E in sala, neanche a dirlo, è stato un tripudio di applausi e grida. I fan sono letteralmente impazziti, quando sul palco sono saliti Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Pia Lanciotti, Raiz, Maria Esposito, Antonio De Matteo, Alessandro Orrei, Giovanna Sannino, Enrico Tijani, Vincenzo Ferrera, Antonio d’Aquino, Clotilde Esposito, Giuseppe Pirozzi, Francesco Panarella e Domenico Cuomo. Grandi assenti, invece, Massimiliano Caiazzo, Matteo Paolillo, Giacomo Giorgio.

Alcuni degli attori hanno poi preso posto per assistere insieme ai fan alla visione dei primi due episodi di Mare Fuori 4, altri si sono spostati all'Auditorium Conciliazione, per un altro red carpet con il pubblico e un'altra proiezione.

Mare Fuori 4, anticipazioni sui primi due episodi

"Chi ha sparato? Chi è stato colpito? Chi è morto e chi è vivo?". Sono queste le domande a cui gli appassionati della serie tv cercano risposte nel primo episodio di Mare Fuori 4 che si intitola "Nel nome dell'amore". E, infatti, la nuova stagione riparte proprio da dove tutto era finito. Si ripete la scena del bacio tra Carmine e Rosa, poi l'arrivo di don Salvatore, la pistola in mano a Rosa e quella scelta da dover fare tra l'amore e la famiglia. Non vi spoileriamo cosa sceglierà Rosa, dicendovi però che la scelta fatta aprirà a nuove dinamiche nel suo amore profondo per Carmine e nel suo rapporto viscerale con il padre, iniziando a svelare qualcosa di inaspettato sulla mamma di Rosa e Ciro Ricci.

In ospedale Edoardo si risveglia (ma lo avevamo già capito alla fine della terza stagione), si trova in ospedale dove avrà degli incontri importanti e deciderà di compiere un gesto che cambierà la sua vita e anche quella di molti altri (e che chiuderà il secondo episodio). Accanto a lui c'è sempre la moglie Carmela, con il figlio Ciro, ma anche Teresa continuerà ad essere presente nella sua vita, oltre che nel suo sangue (è stata la sua trasfusione di sangue, infatti, a salvargli la vita e Edoardo lo verrà a sapere, non da Carmela).

Nell'IPM la nuova direttrice Sofia Durante continua ad avere delle ostilità con il comandante e con Beppe, anche se qualcosa - soprattutto con quest'ultimo - inizierà a cambiare. Forse, in questa quarta serie, conosceremo qualcosa di più intimo su di lei.

È arrivata una nuova ragazza nel frattempo all'IPM, ma di lei non si conosce il nome, non parla, si sa solo che ha ucciso un ragazzo e che quando ascolta Cardiotrap suonare il pianoforte, il suo sguardo cambia. C'è poi Silvia che per colpa dell'avvocato torna all'IPM, ma lui le promette di tirarla fuori un'altra volta e di cambiare con lei vita per sempre, lontano da Napoli. C'è Kubra, ancora arrabbiata con Beppe, che però inizierà a studiare. Pino che vorrebbe iniziare a lavorare, Cucciolo e Micciarella che vivranno uno scontro importante tra fratelli, per la storia che Cucciolo ha con Milos.

L'amore tra Carmine e Rosa è ancora la cosa più forte in questi primi due episodi di Mare Fuori 4. Altro non vi anticipiamo per non togliervi il gusto di vedere cosa accadrà nella nuova stagione che arriverà dal 1 febbraio 2024 su RaiPlay e dalla seconda settimana di febbraio su Rai 2.