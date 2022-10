Alla Festa del Cinema "L'Ombra di Caravaggio": vizi e virtù dell'artista nel nuovo film di Michele Placido

Michele Placido porta alla diciassettesima Festa del Cinema di Roma un ritratto autentico del Caravaggio. Un'ispirazione nata nel regista italiano nel lontano 1968, quando ancora studente all'Accademia di Roma trascorreva i pomeriggi a Campo de' Fiori insieme ai suoi colleghi.

Le suggestioni della grande città, la sua storia, la vicenda di Giordano Bruno accendevano discussioni sul filosofo e sulla sua epoca e disegnavano sogni su futuri progetti che avevano come cornice quel periodo storico e quella città teatro del mondo, in cui papato, nobiltà e suburra convivevano e in cui Caravaggio cercava il suo spazio.

Il Caravaggio "dipinto" da Placido

A distanza di 54 anni quel sogno, quell'ispirazione nata proprio nel cuore di Roma, si realizza con la presentazione di un racconto cinematografico che restituisce a Caravaggio tutta l’autenticità dell’artista con i suoi vizi e le sue virtù nella sua profonda e viscerale umanità. C'è Caravaggio artista, c'è Caravaggio uomo, la sua arte, le sue donne, i suoi tormenti, i suoi nemici e poi c'è tutta la verità dell'epoca in cui Caravaggio è vissuto, con i suoi odori e sapori, lontano da ogni patina scolastica o accademica.

Il film mette in luce la rivoluzione di un pittore terribilmente scomodo che cerca e rappresenta sempre "il vero"; che raccoglie i suoi compagni di viaggio - ladri, prostitute, vagabondi - per strada, per farne i soggetti e modelli dei suoi quadri, trasfigurati in santi e madonne e in icone immortali. La visione del regista mette così a fuoco l’impenetrabile oscurità di un genio capace di illuminare il mondo con la sua arte e un individuo in lacerante conflitto con se stesso.

"Questo film ha una maturazione antica - ha raccontato Michele Placido in conferenza stampa - quando ero ragazzo, ribelle, partecipavo alle manifestazioni e quel periodo è stato formativo. Si parlava all'ombra della statua di Giordano Bruno, attraverso alcuni amici ho scoperto Caravaggio e abbiamo immaginato con un collega di scrivere un testo teatrale in cui Caravaggio incontrava Giordano Bruno. Poi 5 anni fa quest'idea che era nell'ombra ha avuto il suo sviluppo: "L'Ombra di Caravaggio: questo personaggio che per conto del Papa vuole scoprire cosa c'è dietro a quei quadri, a quell'arte".

Non un film sull'estetica Caravaggesca, come spiega Placido,"ma un film per capire chi erano quelle persone che Caravaggio rappresentava che stavano e stanno tutt'oggi nelle grandi chiese nei grandi musei".

L'Ombra di Caravaggio, la trama

Italia 1600. Michelangelo Merisi è un artista geniale e ribelle nei confronti delle regole dettate dal Concilio di Trento che tracciava le coordinate esatte nella rappresentazione dell’arte sacra. Dopo aver appreso che Caravaggio usava nei suoi dipinti sacri prostitute, ladri e vagabondi, Papa Paolo V decide di commissionare a un agente segreto del Vaticano una vera e propria indagine, per decidere se concedere la grazia che il pittore chiedeva dopo la sentenza di condanna a morte per aver ucciso in duello un suo rivale in amore. Così l’Ombra, questo il nome dell’investigatore, avvia le sue attività di inchiesta e spionaggio per indagare sul pittore che - con la sua vita e con la sua arte - affascina, sconvolge, sovverte. Un’Ombra che avrà nelle sue mani potere assoluto, di vita o di morte, sul destino di un genio.

"Abbiamo dei punti in comune io e Michelangelo Merisi - ha raccontato Riccardo Scamarcio in conferenza stampa - siamo due provinciali, siamo arrivati a Roma e siamo entrambi mossi da una grande passione, per me il cinema, per lui la pittura. Quando ho parlato con Michele Placido del film, aveva una febbre negli occhi, un'urgenza e l'ho immaginato come Elvis Presley, un ragazzo di provincia con una grande energia, una grande passione, un grande talento e anche un grande rigore per certi versi nei confronti dell'arte. Per primo quest'uomo ha rappresentato le immagini sacre, il Paradiso, i santi, partendo da un fondo nero e usando la luce in maniera magistrale. Ho cercato di dare a Caravaggio una specie di febbre, la stessa che ho visto negli occhi di Michele e che a volte ho anche io".

"L’Ombra di Caravaggio" immagina Michelangelo Merisi come un artista pop, che vive la vita vorticosa che vivrebbe oggi a New York o a Londra. E per questo è venuto a Roma: il centro del mondo, un universo di immigrati, prostitute, preti, pellegrini, cardinali, principi e malviventi. Un pianeta di grandi ricchezze e grandissime povertà, poteri forti e immense servitù, denaro a fiumi nei palazzi e un popolo che muore di fame nei vicoli. Qui, la Chiesa controriformista chiede statue, dipinti, cupole, colonnati, per celebrare la propria opulenza in un gigantesco cantiere delle meraviglie. Qui, in pochi anni, Caravaggio diventa una star, un personaggio di culto per i giovani artisti e per i ricchi e potenti collezionisti. Il suo più grande sostenitore è il Cardinale del Monte un grande mecenate e collezionista d’arte.

Ci sono poi le donne della sua vita: la marchesa Costanza Colonna che lo ha sempre protetto fin dall’infanzia, Lena, una delle prostitute più famose di Roma, che divenne una delle sue modelle preferite, rappresentata spesso come Maria, la madre di Gesù. E Annuccia, un'altra prostituta, che diventerà il volto di uno dei suoi più grandi capolavori, “La morte della Vergine” conservato tutt’ora al Museo del Louvre a Parigi.

La storia inizia nel momento in cui il Pontefice - espressione massima del potere sulla terra - chiede a un fidato uomo dell’Entità (i servizi segreti della Santa Sede) di condurre un’investigazione su Caravaggio, per decidere se concedere o negare quella Grazia che il pittore chiede da tempo. Dal giorno in cui s’è reso responsabile dell’omicidio di un uomo, dal giorno in cui sulla sua testa pende una condanna a morte.

Roma cornice dell'arte e della vita di Caravaggio

L'Ombra di Caravaggio è ambientato tra Roma e Napoli. La ricerca scenografica ha portato all’individuazione di alcune ville dei Castelli romani in cui si sono svolte le riprese, da Villa Chigi, dove è stata ambientata parte della dimora dei Colonna, a Villa Aldobrandini, scenario della spettacolare festa del Cardinal Dal Monte. A Cinecittà sono state poi ricostruite le strade del centro di Roma, ma anche la bottega di Costantino, la bottega del Cavalier D’Arpino dove Caravaggio mosse i primi passi nel periodo romano, e la Casa di Lena ricreata nel Teatro 8. Anche lo studio di Caravaggio, l’ambiente più significativo del film, ha preso vita a Cinecittà. Per evitare il classico e consueto atélier d’epoca, visto che Caravaggio aveva vissuto anche a Palazzo Madama dal Cardinal Del Monte, l’idea dello scenografo Zera – che Placido ha immediatamente sposato – è stata quella di innovare rispetto a modelli precedenti realizzando una bottega d’artista che evocasse i sotterranei del Palazzo: un ambiente imponente nelle architetture ma sporcato dagli elementi di arredo, dalla presenza di un cavallo, dalla paglia. per terra.

L’altro luogo d’elezione del peregrinare di Caravaggio è stata Napoli, fondamentale nel racconto e affascinante fonte di ispirazione artistica e visiva per il regista.

Il cast de L'Ombra di Caravaggio

Nel cast con Riccardo Scamarcio, ci sono Louis Garrel, Isabelle Huppert, Micaela Ramazzotti, Tedua, Vinicio Marchioni e Lolita Chammah. Il film - coproduzione Italia-Francia - sarà in sala dal 3 novembre.