Kasia Smutniak e Benedetta Porcaroli meravigliose: sul red carpet della Festa non ce n'è per nessuno

Si sono accesi ufficialmente i riflettori della diciassettesima Festa del Cinema di Roma all'Auditorium Parco della Musica ed anche il red carpet della Cavea - tra i più grandi al mondo - è stato calcato dalle prime star.

Nella serata del 13 ottobre è stato il sindaco Roberto Gualtieri, insieme all'assessore alla cultura Miguel Gotor e all'assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda Alessandro Onorato ad inaugurare il tappeto rosso: "Al via la 17a edizione della Festa del Cinema di Roma - ha scritto Gualtieri sui social - Una straordinaria manifestazione per gli amanti del grande schermo, e non solo. Film, documentari, incontri, di altissima qualità e diffusi in tutta la Capitale: da non perdere. Buon #RoFF17 a tutti".

A sfilare sul red carpet nel "Day 1" della Festa sono stati attori e registi dei film e delle serie protagonisti della giornata: la docu-serie "The Last Movie Stars, diretta da Ethan Hawke che celebra Paul Newman e Joanne Woodward e Il Colibrì, film di Francesca Archibugi, ispirato al romanzo di Sandro Veronesi (premio Strega 2020) che ha aperto la kermesse.

L'eleganza sfila sul red carpet

Sono le attrici a prendersi la scena sul red carpet della prima serata di Festa. Dall'elegantissima Melissa Newman in raffinato abito nero e foulard con stampa a tema cinema, perfetta per l'occasione, a Kasia Smutniak che ha sfilato con la figlia Sophie Taricone, entrambe in velluto nero: la mamma un abito lungo con abbottonatura frontale, la figlia pantalone e crop top. Kasia il rosso del red carpet lo ha sulle labbra, Sophie intorno agli occhi e, mano nella mano, rapiscono il pubblico.

Ma a sorprendere sul red carpet è una giovane e promettente attrice romana è lei la protagonista del Day 1: Benedetta Porcaroli nel cast del film Il Colibrì. L'attrice ha sfilato con un sensuale abito nero di raso disegnato attorno al seno, con maniche-guanto in pizzo.

Non sono da meno gli uomini sul red carpet: da Pierfrancesco Favino a Marco Mengoni entrambi elegantissimi per inaugurare la prima giornata della Festa del Cinema 2022.