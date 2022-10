‘Er gol de Turone era bono’: il film che racconta il grande rimpianto romanista

“E’ una ferita sempre aperta che ci portiamo dietro. Un episodio che ci ha condizionati e che ha fatto la storia del calcio. L’idea che qualcosa ci sia stata tolta dà ancora fastidio”. Così Roberto Pruzzo, il bomber per eccellenza della Roma, commenta il celebre gol di Turone che, dopo 41 anni, si trasforma in un film. ‘Er gol de Turone era bono’ è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma 2022.

Il gol di Turone era buono?

Una rete fantasma diventata leggenda. La scintilla ancora accesa della rivalità tra Roma e Juventus. E’ il 10 maggio 1981, al Comunale di Torino si gioca Juventus-Roma. C’è in ballo lo scudetto. Al 72° minuto, quando le due squadre sono ancora 0 a 0, Maurizio Turone della Roma fa un gol di testa. L’arbitro Paolo Bergamo convalida, ma immediatamente intercetta con lo sguardo la bandierina gialla del guardalinee Sancini, decreta il fuorigioco e annulla il gol. Restano 0 a 0 e la Juve vince lo scudetto. la polemica dilaga e l’episodio è visto e rivisto alla moviola. Il gol di Turone è una ferita lacerante e ancora aperta per tutto il popolo giallorosso.

La rete fantasma diventa film: ‘Er gol de Turone era bono’

Da qui l’idea di portarlo sul grande schermo. Immagini di repertorio e dibattiti dell’epoca si intrecciano sia con le testimonianze appassionate dei calciatori che erano su quel campo, Turone, Prandelli, Pruzzo, Falcão, Marocchino, sia con la versione definitiva dell’arbitro Paolo Bergamo e del suo collaboratore Giuliano Sancini, che con un suo gesto ha annullato il gol. Nel film diretto dai registi Francesco Miccichè e Lorenzo Rossi Espagnet non mancano i racconti emozionanti e gli aneddoti della tifoseria giallorossa: Paolo Calabresi, Enrico Vanzina, i fondatori del Commando Ultrà, il presidente dell’Unione Tifosi Romanisti, ma anche i commenti di chi era dall’altro lato delle gradinate, come il giornalista di JTV Paolo Rossi e il critico d’arte e opinionista Luca Beatrice, solo per citarne alcuni. Ad arricchire il racconto alcune divertenti scene di film e serie Tv, da Vacanze in America a Boris, che a quel gol si sono ispirati e che dimostrano come quell’evento sia entrato nell’immaginario collettivo, tramandato tra generazioni di tifosi e non solo. Il tentativo è sempre lo stesso, tentare di rispondere ad una domanda lunga oltre quarant’anni: ma il gol di Turone era buono?

Il gol di Turone: "Rete fantasma che ha cambiato molte vite"

“Era una cosa che sognavo da vent’anni. Per me è stato sempre difficile proporla in quanto tifoso direttamente interessato” - scherza Paolo Del Brocco, produttore per Rai Cinema. “Quando Giannandrea (Pecorelli ndr.), insospettabile perchè Laziale me ne ha parlato, ho detto ‘partiamo subito’. Il gol di Turone è stato un momento di cambiamento della storia di una squadra e di un’intera tifoseria: se quel gol non fosse stato annullato - dice - avrebbe cambiato il corso delle cose e anche molte delle nostre vite. Un momento di tragedia che volevamo restituire a tutti, è un film non per forza tifoso”.

Ma sono proprio i tifosi, con le loro voci, con i ricordi e le testimonianze dirette, ad essere tra i protagonisti del documentario. “Ho deciso di fare questo film perchè sono laziale, ma soprattutto perchè sono romano. Questa storia, essendo dalla parte opposta, mi è sempre sembrata incredibile” - ha detto Giannandrea Pecorelli, produttore di Aurora Film. “Nel documentario diamo voce ai tifosi, la vera essenza del calcio. Il gol di Turone per molti è un trauma entrato nel dna. Era giusto restituire ad un popolo questo momento”.

Le testimonianze di Turone e bomber Pruzzo

Eppure il protagonista diretto non ha mai voluto rivedere le immagini. “L’idea di rivedere l’azione non mi piace molto, negli anni - ammette Maurizio ‘Ramon’ Turone - ho sofferto come una bestia”. Commenti, sfottò, ricordi, “E’ stato molto pesante”.

‘Er gol de Turone era bono’ accompagna gli spettatori in un viaggio attraverso tutti i punti di vista, per scoprire la verità su quel gol ‘mai realizzato’ e capire le ragioni che lo hanno reso così leggendario. Un’occasione per rivivere le emozioni di quel giorno e ricordare con nostalgia il calcio di quegli anni. Un omaggio alla squadra Roma e alla sua tifoseria.