Quanta "Roma" alla Festa del Cinema. Attori, film e serie tv con la Capitale al centro

C'è una Roma in trepidazione perché si sta per alzare il sipario della 18esima Festa del Cinema. Una kermesse che coinvolgerà l'Auditorium Parco della Musica e altri luoghi della Capitale dal 18 al 29 ottobre e che porterà sul grande schermo e sul red carpet tanta Roma.

La Festa si presenta come un festival internazionale, riconosciuto come competitivo dalla FIAPF (Fédération Internationale des Associations de Producteurs de Films), al pari di altri festival cinematografici come quelli di Venezia e Cannes, ma Roma ce l'ha nel cuore, nel dna e non perde occasione di celebrarla anche quest'anno.

Anna Magnani, immagine della Festa del Cinema 2023

La romanità è il biglietto da visita della Festa del Cinema 2023, con Anna Magnani protagonista dell’immagine ufficiale della diciottesima edizione. Uno scatto che la ritrae sorridente e circondata dai fotografi nel corso della conferenza stampa indetta nel 1956, dopo la vittoria del Premio Oscar per la sua straordinaria interpretazione nel film "La rosa tatuata" di Daniel Mann.

I film che raccontano Roma

Ma passiamo ai film che quest'anno racconteranno Roma alla Festa del Cinema. "C'è ancora domani", film esordio alla regia di Paola Cortellesi aprirà la Festa 2023, portando sul grande schermo la storia di una moglie, di una madre, ruoli che definiscono la donna nell'Italia del dopoguerra. Tra i preparativi per il fidanzamento della primogenita e le confidenze con l’amica Marisa, l’arrivo di una lettera misteriosa fa capire a Delia che ci può essere una vita migliore. Paola Cortellesi sarà anche protagonista nel cast del film insieme a Valerio Mastandrea, Romana Maggiora Vergano, Emanuela Fanelli, Giorgio Colangeli, Vinicio Marchioni.

Un omaggio a Roma arriva anche dalla regista Roberta Torre che presenta - in concorso - alla Festa del Cinema di Roma, il film "Mi fanno male i capelli" con Alba Rohrwacher, Filippo Timi. Roberta Torre tratteggia con eleganza, partecipazione e pudore un omaggio a Monica Vitti e alla forza del sogno. Alba Rohrwacher volteggia tra ricordi e illusioni, mentre un Filippo Timi dolente cerca di trattenerla nel nostro mondo.

E' una Roma della fine degli anni '70 quella raccontata da Ferzan Ozpetek in "Nuovo Olimpo". La storia di Enea e Pietro, belli e giovani, che s’incontrano e si innamorano. Ma qualcosa li separa improvvisamente e, per trent’anni, continuano ad amarsi sperando di riuscire a rivedersi. Una storia d’amore, di un amore che attraversa il tempo e la distanza, e di tanti altri amori, per il cinema, per i ricordi che non ci abbandonano (che non devono abbandonarci) e che tessono il terreno condiviso della memoria, della cultura, del sentimento: questo ci racconta Ferzan Ozpetek, partendo da una storia personale accaduta molti decenni fa e dilatando il racconto a una dimensione collettiva. Nel cast ci sono Damiano Gavino, Andrea Di Luigi, Luisa Ranieri, Aurora Giovinazzo, Greta Scarano, Alvise Rigo, Giancarlo Commare, Jasmine Trinca.

Nel programma di Alice nella Città, invece, spicca "La Guerra del Tiburtino III", un film ambientato nell'estrema periferia romana e che racconta di un piccolo meteorite che cade dal cielo e viene raccolto da Leonardo De Sanctis, il padre di Pinna, uno spacciatore del posto. Nei giorni successivi, quasi tutti gli abitanti del quartiere iniziano a comportarsi in modo strano. Gli alieni, partendo dal Tiburtino III, sono intenzionati a conquistare il mondo. Un racconto improbabile del quartiere romano.

Film d'impatto che hanno tutte le carte in regola per lasciare il segno in questa diciottesima Festa del Cinema, ma che sono solo 4 dei numerosi titoli dedicati a Roma o che hanno Roma al centro. Ci riferiamo, ad esempio, a "Accattaroma" di Daniele Costantini, "Troppo Azzurro" di Filippo Barbagallo, "Fela, il mio Dio vivente" di Daniele Vicari, "La storia" di Francesca Archibugi, "Kripton" di Francesco Munzi. Alla Festa del Cinema di Roma ci saranno anche i Manetti Bros per presentare "Diabolik chi sei?", capitolo finale della trilogia dedicata a Diabolik , con Giacomo Gianniotti, Miriam Leone, Valerio Mastandrea, Monica Bellucci e tanti altri.

I documentari

E' uno sguardo realistico ma anche affascinante e talvolta segreto, quello sul quale vogliono porre l'attenzione i documentari presentati alla Festa del Cinema di Roma 2023.

"Dall'impero della natura. Una notte al Parco del Colosseo", porta a scoprire le vite di numerose e insospettabili specie animali che hanno fatto delle rovine millenarie la loro nuova casa. Incontri ravvicinati con rospi smeraldini, granchi preistorici, conigli eremiti, calabroni, e tanti altri sorprendenti abitanti di questo pianeta nascosto, dove gli unici esseri umani - quando i turisti se ne vanno - sono i religiosi che abitano gli antichi conventi sul colle Palatino.

Una Roma completamente diversa quella raccontata nel documentario "Roma, santa e dannata", un viaggio nella notte romana dove Roberto D’Agostino racconterà all'amico Marco Giusti, ripresi da Daniele Ciprì, perché Roma è una città, come la sedia elettrica è una sedia. Città unica e infernale, capace di tutto. D’accordo con Vincent van Gogh (“La notte è la cosa migliore che possa accadere al giorno. La notte è più colorata”), Dago & Giusti intraprendono il viaggio al calar delle tenebre perché è di notte che si percepisce meglio il frastuono del mondo. È di notte che il cambiamento dei costumi sociali s’impone. È la notte che racconta al meglio quello che sta succedendo alla nostra vita, più di qualsiasi saggio sociologico.

Ma la Capitale è centrale anche in "Quattro quinti", di Stefano Urbanetti. Docufilm appassionato sul calcio dei non vedenti che ha per protagonisti i giocatori della Roma nella fase finale della stagione – lo spogliatoio, gli allenamenti, le partite. Ognuno racconta il suo mondo interiore e come ha trasformato il deficit visivo in una bellissima risorsa.

C'è infine "La nostra Monument Valley" di Alberto Crespi e Steve Della Casa che, utilizzando il materiale cinematografico custodito negli archivi Compass e Movie Time, ha realizzato un documentario sulle locations dei film della storia del cinema italiano, per scoprire che anche il cinema italiano ha avuto le sue Monument Valley che si trovano proprio nei dintorni di Roma. Sono le dune sabbiose di Tor Caldara nei pressi di Anzio, i monti della Tolfa, i boschi di Manziana e di Ronciglione, le cascate di Monte Gelato e i castelli di Balsorano. Sono tanti i luoghi nei dintorni di Roma che appaiono sullo schermo. Un viaggio nei luoghi dei sogni a prezzi contenuti che hanno contribuito a rendere grande il nostro cinema, e al tempo stesso la riscoperta di luoghi bellissimi.

Le serie

Una serie in particolare accende i riflettori su Roma in questa diciottesima edizione della kermesse: si tratta di Suburraeterna, che punta ad espandere l'universo Suburra. Nuovi protagonisti scenderanno in campo, stravolgendo gli equilibri di Roma: inizierà così una rivoluzione che, dalla Chiesa al Campidoglio e fino alle spiagge di Ostia, si espande velocemente per cancellare tutto ciò che rappresenta il passato. Spadino (Giacomo Ferrara) sarà costretto a tornare a casa, per evitare che la sua famiglia venga messa in pericolo insieme a tutto il resto, e a cercare nuovi alleati, anche laddove non avrebbe mai pensato di trovarli… Ma la guerra è guerra e in palio c’è il controllo di Roma.

Le registe romane (esordienti) alla Festa del Cinema di Roma

La 18esima Festa del Cinema di Roma è anche quella degli esordi alla regia, soprattutto per attrici romane che, per la prima volta in assoluto, si spostano dietro alla macchina da presa. E' un caso, ma anche una bella sinergia tra donne, quello che porta all'Auditorium tre "opere prime" di registe romane. Si tratta di Paola Cortellesi, già nominata sopra, per il film "C'è ancora domani", Giovanna Mezzogiorno con "Unfitting" e Margherita Buy con "Volare".

I romani più attesi sul red carpet

Tra registi, attori, personaggi dello spettacolo, sarà tanta la Roma anche sul red carpet. Tra gli attori "romani" più attesi sul tappeto rosso all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, ci sono sicuramente Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea, Vinicio Marchioni, Christian De Sica (per il film I Limoni d'inverno), Margherita Buy, Giovanna Mezzogiorno, Giacomo Ferrara e Filippo Nigro.