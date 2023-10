Festa del Cinema di Roma, il programma del 29 ottobre: è il giorno di Suburraeterna. Poi cala il sipario.

La festa del Cinema di Roma 2023 volge al termine. Cala il sipario sulla kermesse. Ma prima, il programma dell'ultima giornata.

La diciottesima edizione della Festa del Cinema di Roma onora uno dei compositori che, grazie al suo straordinario talento, ha contribuito a rendere eterne molte opere cinematografiche a cui ha collaborato. Oggi, domenica 29 ottobre, nella giornata di chiusura della manifestazione e in occasione del decimo anniversario dalla scomparsa, sarà dedicato uno speciale tributo ad Armando Trovajoli, pianista, direttore d’orchestra e poliedrico compositore di musiche da camera, sinfoniche, jazz, commedie musicali e colonne sonore per il cinema. Alle ore 16 in Sala Sinopoli, il pubblico potrà assistere alla versione restaurata di Matrimonio all’italiana di Vittorio De Sica, capolavoro della storia del cinema musicato dallo stesso Trovajoli. La proiezione, che vedrà la partecipazione di Mariapaola Sapienza Trovajoli, sarà preceduta da un omaggio musicale del Maestro Stefano Bollani e la regista e attrice Valentina Cenni.

Alle ore 19.30 nella Sala Sinopoli saranno presentati in anteprima due episodi della serie Suburræterna di Ciro D’Emilio e Alessandro Tonda che partono dalla morte di Aureliano tra le braccia di Spadino, cioè dal finale della serie, per uno spin-off in otto episodi scritti da Ezio Abate e Fabrizio Bettelli (De Cataldo e Bonini collaborano allo story editing). Spiegano i registi: “Bramosia di potere e Corruzione permeano la storia e sono filo conduttore per il movimento interiore dei personaggi, in una Roma che è essa stessa un personaggio protagonista del racconto. Dopo che un potere costituito ha stabilito le regole del gioco, i nuovi barbari arrivano per sovvertirlo. E chi riuscirà a vincere la sfida finale salirà sul trono del comando”.

Alle ore 11.30 nella Sala Petrassi, Michel Gondry sarà protagonista di una masterclass con il pubblico della Festa. Il geniale regista e sceneggiatore, premio Oscar® per Eternal Sunshine of the Spotless Mind, artista moderno, eclettico e vulcanico, autore di videoclip per Björk, Daft Punk, Lenny Kravitz e molti altri, salirà sul palco per ripercorrere le tappe principali della sua carriera.

I Restauri

Il programma dei Restauri si chiuderà oggi, domenica 29 ottobre alle ore 11 in Sala Cinecittà, con la proiezione di The Way of the Dragon di Bruce Lee nella versione restaurata da Fortune Star e Golden Harvest. Un film vertiginoso e naïf, tra i più belli di arti marziali nella storia del cinema: memorabile il duello tra Bruce Lee e Chuck Norris girato nel Colosseo. Alle ore 16 avrà luogo Fellini, confidences retrouvées di Jean-Christophe Rosé: il 31 ottobre 2023 ricorre il trentesimo anniversario della morte di Federico Fellini e questo film ne offre un racconto intimo in prima persona. La proiezione, presentata dal regista e da Sergio Rubini, sarà in contemporanea in Sala Fellini.

La sezione Storia del Cinema celebra il talento e la bellezza di una grande interprete della commedia all’italiana, Maria Grazia Buccella, con due restauri inediti realizzati dal CSC – Cineteca Nazionale nel 2023. Il programma sarà inaugurato alle ore 18 in Sala Cinecittà da Basta guardarla di Luciano Salce: il film racconta l’eterna storia della ragazza di provincia ghermita dal mondo dello spettacolo, un È nata una stella in versione pop dove si sghignazza scorrettamente. A seguire, alle ore 20.30, si terrà Sissignore di Ugo Tognazzi. Uscito in pieno ’68, fu un esperimento a suo modo coraggioso, con protagonisti un Tognazzi umilmente al servizio di se stesso regista, una Maria Grazia Buccella d’accecante splendore e Gastone Moschin in versione ducesca.

Le repliche

Due le repliche che si terranno in Sala Fellini. Alle ore 18.15, saranno proiettati Godard par Godard di Florence Patarets e Film annonce du film qui n’existera jamais: “Drôles de guerres”, mentre alle ore 20.15 avrà luogo Chambre 999 di Lubna Playoust.

Le repliche dei film premiati invaderanno tutta la Capitale, dall’Auditorium Parco della Musica al MAXXI, dalla Casa del Cinema al Cinema Giulio Cesare.

Alle ore 22 la Sala Sinopoli ospiterà la proiezione di C’è ancora domani di Paola Cortellesi, film vincitore del Premio Speciale della Giuria, del Premio del Pubblico, e Menzione Speciale Miglior Opera Prima BNL BNP Paribas.

Quattro le proiezioni al MAXXI. Alle ore 11.15 si terrà Black Box di Asli Özge (Premio alla Miglior Sceneggiatura), alle ore 14.30 Un silence di Joachim Lafosse (Premio alla Miglior Regia), alle ore 17.30 Blaga’s Lessons di Stephan Komandarev (Gran Premio della Giuria) e alle ore 20.30 Pedágio di Carolina Markowicz (Miglior film).

Alle ore 11.30 presso la Sala Fellini della Casa del Cinema avrà luogo la proiezione di The Monk and the Gun di Pawo Choyning Dorji (Premio Speciale della Giuria).

Due gli appuntamenti al Giulio Cesare. Alle ore 12 la sala 1 ospiterà Cottontail di Patrick Dickinson (Premio Miglior Opera Prima BNL BNP Paribas) mentre alle ore 15 in Sala 5 sarà la volta di Jules di Marc Turtletaub (Premio “Ugo Tognazzi” alla Miglior commedia).

A seguire, le altre repliche al Cinema Giulio Cesare. In Sala 1 alle ore 16 sarà possibile vedere I limoni d’inverno di Caterina Carone, alle ore 18.30 Gli immortali di Anne-Riitta Ciccone e alle ore 21 Lucio Amelio di Nicolangelo Gelormini. Tre le repliche in Sala 3 dove alle ore 15.30 si terrà Sweet Sue di Leo Leigh, alle ore 18 Second Tour di Albert Dupontel e alle ore 20.30 Suburræterna di Ciro d’Emilio e Alessandro Tonda. Tre i film in replica in Sala 5: Orlando, ma biographie politique di Paul B. Preciado (ore 17), Dispararon al pianista di Fernando Trueba e Javier Mariscal (ore 20) e Suburræterna di Ciro d’Emilio e Alessandro Tonda (ore 22.30). In Sala 7 saranno invece quattro le proiezioni per il pubblico della Festa del Cinema: alle ore 15.30 si terrà Atlantico di Marcello Pastonesi e Carlo Furgeri Gilbert, alle ore 17.30 Via Sicilia 57/59. Giorgio Albertazzi. Il teatro è vita di Fabio Masi e Pino Strabioli, alle ore 19.30 Accattaroma di Daniele Costantini e, infine, alle ore 21.30 Lucio Amelio di Nicolangelo Gelormini.

Si conclude la programmazione al Ferrero Cinema Atlantic con la proiezione di Ciao Nì! di Paolo Poeti alle ore 18. Ultimo appuntamento anche al Nuovo Cinema Aquila con Tante facce nella memoria di Francesca Comencini (ore 18).

Alice nella Città

Si chiude con grande successo di pubblico e critica e con l’arrivo di Gerard Butler la ventunesima edizione di Alice nella città, sezione autonoma e parallela della Festa del cinema di Roma diretta da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli.

La star britannica sarà a Roma per consegnare - oggi 29 ottobre alle ore 12.00 all'Auditorium Conciliazione - il Premio "Breakout Actors of the Year” a Oliver Trevena, evento che si inserisce tra le attività promosse da Alice nella città insieme ai produttori Andrea Iervolino e Monika Bacardi a sostegno del talento. Gerard Butler consegnerà simbolicamente il riconoscimento al collega in una sorta di passaggio del testimone che vuole celebrare l’impegno e la solidarietà degli attori più affermati verso coloro che ancora non sono emersi o stanno emergendo.

Dopo la cerimonia di premiazione sarà proiettato “Paradox Effect”, film diretto da Scott Weintrob e prodotto da ILBE, Iervolino & Lady Bacardi Entertainment, di cui Trevena è protagonista con Harvey Keitel e Olga Kurylenko.

La ventunesima edizione segna una crescita importante per Alice nella città in termini di partecipazione ed eventi. Sono 155.258 le presenze registrate, tra pubblico e accreditati, con un aumento del 27% rispetto allo scorso anno; 5 le location del festival: Auditorium Parco della Musica, Auditorium Conciliazione, Cinema Giulio Cesare e, da quest’anno, anche il Palazzo delle Esposizioni e il Cinema Adriano; un giorno in più di programmazione per un totale di 85 proiezioni totali, 120 eventi, tra i quali gli incontri WomenLands realizzati in collaborazione e a sostegno del Comitato Expo 2030 Roma, e le masterclass organizzate con il Nuovo Imaie e Cinecittà.

Un successo anche gli Short Film Days - spazio di networking e coproduzione rivolto ai giovani talenti del mondo del cortometraggio e ai professionisti dell'audiovisivo - che, grazie a un fitto calendario di panel, incontri e networking meeting, hanno richiamato le delegazioni straniere di Canada e Francia, paesi ospiti di questa prima edizione, e 170 professionisti del settore, tra produttori, distributori, autori, registi, con una presenza femminile del 40% e 13 progetti presentati.



L’evento, ospitato nei giorni 18, 19 e 20 ottobre al Palazzo delle Esposizioni, è stato realizzato con il supporto della Camera di Commercio di Roma, della Città metropolitana di Roma Capitale, di CNA Cinema e Audiovisivo, BNL BNP PARIBAS, UNIFRANCE, SIAE e della Fondazione Sardegna Film Commission, in collaborazione con Rai Cinema, Premiere Film e il Figari International Short Film.

In occasione degli Short Film Days la senatrice Lucia Borgonzoni, sottosegretaria di Stato per la Cultura con delega al Cinema ha annunciato una serie dimisure importanti dedicate al mondo del cortometraggio con interventi mirati sul tax credit e volti all’aumento dei fondi nel selettivo.



“The Other Son” di Juan Sebastián Quebrada ha vinto il premio come miglior film del Concorso Internazionale, mentre “Desiré” di Mario Vezza si è aggiudicato il Premio Raffaella Fioretta come miglior film del Panorama Italia. Assegnato anche un Premio speciale della giuria a “Bangarang” di Giulio Mastromauro.

Il Premio The Hollywood Reporter Roma per la migliore opera prima è andato a “To Leslie” di Michael Morris. Menzioni speciali agli attori Miguel Gonzalezper “The Other Son” e Mia Mckenna-Bruce per “How To Have Sex” e al regista a Gianluca Santoni per “Io e il secco”. Premio RB Casting per il miglior attore emergente a Amanda Campana per “Suspicious Mind”.



Il programma di Alice nella città si chiude con tre grandi anteprime all’Auditorium Conciliazione. Alle ore 19.00 sarà proiettato l’atteso “All of Us Strangers - Estranei” scritto e diretto da Andrew Haigh, già proiettato verso gli Oscar. Un viaggio personale e doloroso con protagonisti due degli attori irlandesi più amati della nostra epoca: Andrew Scott e Paul Mescal con la superba Claire Foy e Jamie Bell. Il film, ispirato al romanzo “Estranei” (“Strangers”) di Taichi Yamada (1987), è una storia d’amore universale. Una notte, nel suo condominio quasi vuoto nella Londra contemporanea, Adam (Andrew Scott) ha un incontro casuale con un misterioso vicino di casa, Harry (Paul Mescal), che spezza il ritmo della sua vita quotidiana. Mentre si sviluppa una relazione tra i due, Adam è ossessionato dai ricordi del passato e si ritrova attratto nella città di periferia in cui è cresciuto e nella casa d'infanzia in cui i suoi genitori (Claire Foy e Jamie Bell) sembrano vivere, proprio come il giorno della loro morte, 30 anni prima.



In programma anche due film di grande impegno: alle ore 17.00 "Shukran" di Pietro Malegori, un’opera di drammatica attualità ambientata nella Siria devastata dalla guerra del 2011. Tratto dal romanzo di Giovanni Terzi, “Shukran” racconta la storia vera di un cardiochirurgo che dopo aver salvato migliaia di bambini entra in crisi quando scopre che il suo paziente è figlio del terrorista responsabile della morte di suo fratello. Il protagonista è l’attore iraniano Shahab Hosseini, migliore attore nel 2011 a Berlino per “Una Separazione” e nel 2016 a Cannes per “Il Cliente”, entrambi premiati con l’Oscar. Ad anticipare la proiezione un red carpet con il cast del film, tra cui Camelia Jordana, Antonio Folletto, l’attore egiziano Husam Chadat, e molte altre personalità del mondo del cinema, dello spettacolo e della cultura.

Alle ore 21.30 sarà la volta di “The Goat” di Ilaria Borrelli, accompagnato da star di prima grandezza del mondo arabo come Amr Saad, Sayeb Ragab, Nelly Karim e Maya Talem. Il film racconta la storia di Hadyia, un’orfana di undici anni costretta a un matrimonio precoce e violento e conferma l’impegno di Ilaria Borrelli nel voler portare all'attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni la condizione drammatica in cui si trovano le bambine che vivono in contesti difficili del mondo dopo il precedente “Talking To The Trees” in cui si era occupata delle baby prostitute cambogiane. “The Goat” è la prima, e ad oggi l’unica, grande produzione internazionale araba diretta da una donna occidentale. I produttori principali, la libanese Cedar Art Production e l'egiziana Agora Media Production, due tra i più grandi player dell'entertainment del mondo arabo, hanno espressamente voluto con questo film porre l'attenzione su temi quali la necessità di raggiungere l'uguaglianza tra uomini e donne, l’importanza dell'istruzione e dell'empowerment femminile.