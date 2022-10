Festa del Cinema, premi speciali a Claudia Gerini e Niccolò Fabi

Claudia Gerini e Niccolò Fabi protagonisti della prima giornata della Festa del Cinema di Roma 2022. L’attrice, tra gli interpreti de “Il ragazzo e la tigre” in anteprima ad Alice nella Città, e il cantautore romano riceveranno i premi speciali Anna Magnani e Roma Videoclip, giunti rispettivamente all’ottava e alla diciannovesima edizione. La consegna dei premi diretti da Francesca Piggianelli, presidente di Romarteventi, avverrà all’interno dello Spazio Regione Lazio – Roma Lazio Film Commission.

Il premio per i 25 anni di carriera a Niccolò Fabi

Alle ore 17 incontro con Niccolò Fabi che riceverà il premio speciale per i suoi 25 anni di carriera e per il videoclip Andare Oltre regia di Valentina Pozzi che sarà presente. 25 anni di musica, Niccolò Fabi è considerato uno dei più importanti cantautori italiani. Nel suo percorso artistico tanta musica, tanta sperimentazione e un avvicinamento sempre più evidente a un sound d'oltreoceano. Cantautore, produttore e polistrumentista, negli anni ha continuato a lavorare sul rapporto tra parole e musica, sia in termini performativi - con appuntamenti all’interno di rassegne culturali - sia in chiave formativa - come docente presso la scuola Officina delle arti Pierpaolo Pasolini. Con più di 90 canzoni, 9 dischi in studio, 2 raccolte ufficiali, 1 progetto sperimentale come produttore, 1 disco di inediti con la super band FabiSilvestriGazzè, 2 Targhe Tenco per “Miglior Disco in Assoluto”.

A Claudia Gerini il premio speciale Anna Magnani

Alle ore 18 incontro con Claudia Gerini che riceverà il premio speciale Anna Magnani “per le sue molteplici qualità artistiche e donna speciale”. Claudia Gerini è un'attrice italiana, regista e co-produttrice. La brava attrice romana, amata dal pubblico ed apprezzata dalla stampa è tra le più professionali del panorama artistico cinematografico. Numerose sono le sue candidature e nel 2018 ha ricevuto il premio come miglior attrice non protagonista al David di Donatello per il film Ammore e Malavita. Prossimo suo film in uscita al cinema il 14 ottobre 2022 Il ragazzo e la tigre, regia di Brando QuiIici.