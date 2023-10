Festa del Cinema di Roma 2023, ecco quali sono i film italiani in concorso

Al via la nuova edizione della Festa del Cinema di Roma. La kermesse si svolge quest'anno dal 18 al 29 ottobre, presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, che ospiterà le principali sale di proiezione e il lungo red carpet. Come sempre il programma coinvolgerà anche altri luogi e realtà culturali della città, con eventi, proiezioni e tante, tante pellicole (tra cui anche quelle della sezione autonoma e parallela Alice nella città). Non mancherà, ovviamente, il cinema italiano, con tre film in concorso: "C'è ancora domani", diretto e interpretato da Paola Cortellesi. "Holiday" di Edoardo Gabbriellini, prodotto da Luca Guadagnino. Infine "Mi fanno male i capelli" di Roberta Torre con Alba Rohrwacher e Filippo Timi. Di seguito le informazioni sulle tre pellicole.



"C'è ancora domani" - cast e sinossi

Un film di Paola Cortellesi e con Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea, Romana Maggiora Vergano, Emanuela Fanelli, Giorgio Colangeli e con Vinicio Marchioni. Soggetto e sceneggiatura di Furio Andreotti, Giulio Calenda, Paola Cortellesi. Una produzione Wildside, società del gruppo Fremantle e Vision Distribution, società del gruppo Sky in collaborazione con Sky e con Netflix. Prodotto da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa. Nelle sale dal 26 ottobre 2023. Sarà proiettato il 18 ottobre alle ore 19:00 presso la Sala Petrassi. Inoltre lo stesso giorno presso il Teatro Studio alle ore 20:00. Il 26 alle ore 16:00 ottobre presso il Medicinema Gemelli.

Sinossi

Delia (Paola Cortellesi) è la moglie di Ivano, la madre di tre figli. Moglie, madre. Questi sono i ruoli che la definiscono e questo le basta. Siamo nella seconda metà degli anni 40 e questa famiglia qualunque vive in una Roma divisa tra la spinta positiva della liberazione e le miserie della guerra da poco alle spalle.

Ivano (Valerio Mastandrea) è capo supremo e padrone della famiglia, lavora duro per portare i pochi soldi a casa e non perde occasione di sottolinearlo, a volte con toni sprezzanti, altre, direttamente con la cinghia. Ha rispetto solo per quella canaglia di suo padre, il Sor Ottorino (Giorgio Colangeli), un vecchio livoroso e dispotico di cui Delia è a tutti gli effetti la badante. L’unico sollievo di Delia è l’amica Marisa (Emanuela Fanelli), con cui condivide momenti di leggerezza e qualche intima confidenza. È primavera e tutta la famiglia è in fermento per l’imminente fidanzamento dell’amata primogenita Marcella (Romana Maggiora Vergano), che, dal canto suo, spera solo di sposarsi in fretta con un bravo ragazzo di ceto borghese, Giulio (Francesco Centorame), e liberarsi finalmente di quella famiglia imbarazzante. Anche Delia non chiede altro, accetta la vita che le è toccata e un buon matrimonio per la figlia è tutto ciò a cui aspiri. L’arrivo di una lettera misteriosa però, le accenderà il coraggio per rovesciare i piani prestabiliti e immaginare un futuro migliore, non solo per lei.





"Holiday" - cast e sinossi

Un film di Edoardo Gabbriellini. Con Margherita Corradi, Giorgia Frank, Alice Arcuri, Alessia Giuliani, Flavio Furno. Prodotto da Olivia Musini, con Lorenzo Mieli e Luca Guadagnino. Una produzione Vision Distribution, Società del gruppo Sky, e Cinemaundici. In collaborazione con The apartment pictures, Società del gruppo Fremantle e Frenesy Film. Opera realizzata con il sostegno di Genova Liguria Film Commission Cofinanziata con POR-FESR LIGURIA 2014-2020. Dal 23 ottobre 2023 al cinema. Sarà proiettato il 22 ottobre alle ore 21:00 presso il Teatro Studio. Lo stesso giorno alle 21:30 al cinema Giulio Cesare.

Sinossi



Veronica, dopo un lungo processo e due anni di prigione per l’omicidio della madre e del suo amante, viene riconosciuta innocente. Ha solo vent’anni e tutta la vita davanti, ma e? difficile guardare al futuro quando gli occhi di tutti sono ancora rivolti a quel tragico evento. Attraverso i ricordi suoi e della migliore amica Giada, si riavvolgerà il nastro di una storia che piu? avanza, piu? si fa ambigua.

"Mi fanno male i capelli" - cast e sinossi

Un film di Roberta Torre, con Alba Rohrwacher e Filippo Timi. Dal 20 ottobre 2023 al cinema. Sarà proiettato il 19 ottobre alle ore 19:00 presso la Sala Petrassi. Inoltre lo stesso giorno alle 19:30 presso il cinema Giulio Cesare. Il 20 ottobre alle ore 21:00 presso il Nuovo Sacher.



Sinossi

Monica sta perdendo la memoria e la sua vita si strappa. È la sindrome di Korsakoff, dice il medico. È irreversibile. Poi, l’inaspettato: la donna trova il modo di ridare senso alle cose prendendo in prestito i ricordi di un’altra Monica, che ha sempre ammirato: Monica Vitti. Si veste come lei, la imita, rivive le scene dei suoi film, si identifica nei suoi personaggi fino a confondere il cinema con la realtà. Suo marito Edoardo, che la ama profondamente, lascia che questo gioco diventi la loro nuova vita.



Per ulteriori informazioni e per consultare il programma, i luoghi, le convenzioni ed eventuali cambiamenti visitare sempre il sito www.romacinemafest.it.