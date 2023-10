Festa del Cinema di Roma 2023: quali sono i film in programma 

Sta per prendere il via la nuova edizione della Festa del Cinema di Roma 2023, dal 18 al 29 ottobre presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, la sede principale della kermesse. Anche quest'anno RomaToday segue il grande evento: tra proiezioni, conferenze e red carpet. Di seguito tutti i film in programma, divisi nelle varie sezioni: Concorso Progressive Cinema, Freestyle, Grand Public, Best of 2023, Special Screening, In coproduzione con Alice nella città, Absolute beginners / Paso doble, Storia del cinema (omaggi / restauri / documentari / retrospettiva), altri eventi, Alice nella città.

Concorso Progressive Cinema

"Achilles" - Farhad Delaram; "Un amor" - Isabel Coixet; "Avant que les flammes ne s'èteignent" - Mehdi Fikri; "Blaga's Lessons" - Stephan Komandarev; "Black Box" - Ash Özge; "C'è ancora domani" - Paola Cortellesi; "Comme un fils" - Nicolas Boukhrief; "Deth Is a Problem for the Living" - Teemu Nikki; "La erecciòn de Toribio Bardelli" - Adriàn Saba; "Fremont" - Babak Jalali; "Holiday" - Edoardo Gabbriellini; "The Hypnosis" - Ernst De Geer; "Mi fanno male i capelli" - Roberta Torre; "The Monk and the Gun" - Pawo Choying Dorji; "One Day All This Will Be Yours" - Andreas Öhman; "Pedàgio" - Carolina Markowicz; "Un silence" - Jocahim Lafosse; "Sweet Sue" - Leo Leigh.

Freestyle Film

"Accattaroma" - Daniele Costantini; "À la recherche" - Giulio Base; "Dispararon al pianista" - Fernando Trueba, Javier Mariscal; "Gli immortali" - Anne-Riitta Ciccone; "Je'vida" - Katja Gauriloff; "Mother, Couch" - Niclas Larsson; "The Persian Version" - Maryam Keshavarz; "Segnali di vita" - Leandro Picarella; "Troppo azzurro" - Filippo Barbagallo; "Wanted" - Fabrizio Ferraro; "Allo la France" - Floriane Devigne; "And the King Said, What a Fantastic Machine" - Axel Danielson, Maximilien Van Aertryck; "Atlantico" - Marcello Pastonesi, Carlo Furgeri Gilbert; "Fela, il mio dio vivente" - Daniele Vicari; "Grandmother's Footsteps" - Lola Peploe; "In Bed with Gondry" - Françoise Nemeta; "Jeff Koons. Un ritratto privato" - Pappi Corsicato; "Kim's Video" - David Redmon, Ashley Sabin; "Lucio Amelio" - Nicolangelo Gelormini; "Negramaro - Back Home. Ora so restare" - Giorgio Testi; "Nino Migliori. La festa che rovescia il mondo per gioco" - Elisabetta Sgarbi; "Obsessed with Light" - Zeva Oelbaum, Sabine Krayenbühl; "La pitturessa" - Fabiana Sargentini; "Posso entrare? An Ode to Naples" - Trudie Styler; "Shakespeare Re di Napoli" - Nadia Baldi, Ruggero Cappuccio; "La solitudine è questa" - Andrea Adriatico; "Taking Venice" - Amei Wallach; "Tehachapi" - JR; "Who to Love" - Giorgio Testi; "I leoni di Sicilia" - Paolo Genovese; "Mare fuori 4" - Ivan Silvestrini; "La Storia" - Francesca Archibugi; "Suburra?terna" - Ciro D'Emilio, Alessandro Tonda.

Grand Public

"The Boy and the Heron" - Hayao Miyazaki; "Cento Domeniche" - Antonio Albanese; "Cottontail" - Patrick Dickinson; "Dall'alto di una fredda torre" - Francesco Frangipane; "Diabolik chi sei?" - Antonio Manetti, Marco Manetti; "Dream scenario" - Kristoffer Borgli; "Eileen" - William Oldroyd; "The End We Start From" - Mahalia Belo; "Et la fête continue!" - Robert Guédiguian; "Fingernails" - Christos Nikou; "Gonzo girl" - Patricia Arquette; "Jules" - Marc Turtletaub; "I limoni d'inverno" - Caterina Carone; "Nuovo olimpo" - Ferzan Özpetek; "Palazzina LAF" - Michele Riondino; "The Performance" - Shira Piven; "The Royal Hotel" - Kitty Green; "Saltburn" - Emerald Fennell; "Second Tour" - Albert Dupontel; "Te l'avevo detto" - Ginevra Elkann; "Volare" - Margherita Buy; "Widow Clicquot" - Thomas Napper.

Best of 2023

"Anatomie d'une chute" - Justine Triet; "Catching Fire: the Story of Anita Pallenberg" - Svetlana Zill, Alexis Bloom; "La chimera" - Alice Rohrwacher; "Eureka" - Lisandro Alonso; "Firebrand" - Karim Aïnoux; "Kiss the Future" - Nenad ?i?in-Šain; "Orlando, ma biographie politique" - Paul B. Preciado; "La Passion de Dodin Bouffant" - Trân Anh Hùng; "Past Lives" - Celine Song; "The Zone of interest" - Jonathan Glazer.

Special Screenings

"La Bussola - Il collezionista di stelle" - Andrea Soldani; "Enigma Rol" - Anselma Dell'Olio; "High & Low: John Galliano" - Kevin Macdonald; "L'impero della natura. Una notte nel parco del Colosseo" - Luca Lancise, Marco Gentili; "Io, noi e Gaber" - Riccardo Milan; "Kripton" - Francesco Munzi; "Maria: lettere e memorie" - Tom Volf, Yannis Dimolitsas; "La memoria infinita" - Maite Alberdi; "Misericordia" - Emma Dante; "Mur" - Kasia Smutniak; "Quattro quinti" - Stefano Urbanetti; "Roma, santa e dannata" - Daniele Ciprì; "Rule of Two Walls" - David Gutnik; "Scarrozzanti e spiritelli. 50 anni di vita del Teatro Franco Parenti" - Michele Mally; "Stato di grazia" - Luca Telese; "Tante facce nella memoria" - Francesca Comencini; "Unfitting" - Giovanna Mezzogiorno; "Uomini in marcia" - Peter Marcias; "Via Sicilia 57/59. Giorgio Albertazzi. Il teatro è vita" - Fabio Masi, Pino Strabioli; "Zucchero Sugar Fornaciari" - Valentina Zanella, Giangiacomo De Stefano.

In coproduzione con Alice nella Città

"The Boy and the Heron" - Hayao Miyazaki; "Mare Fuori 4" - Ivan Silvestrini.

Absolute Beginners

I premi alla carriera

Isabella Rossellini, Premio alla Carriera, masterclass; Shigeru Umebayashi, Premio alla Carriera, masterlcass;

Gianfranco Rosi "Boatman - Viaggio sul Gange"; Giuseppe Tornatore "Il camorrista (ep. 1 e 4)".

Paso Doble

Emma Dante, Elena Stancanelli; Lisandro Alfonso, Alessio Rigo De Righi.

Storia del cinema

"Deodato, non solo horror" - incontro; "Il ricordo di Giuliano Montaldo" - incontro.

Documentari : "American Badass" - Dominique milano, Stati Uniti, 2023, 90'; "Chambre 999" - Lubna Playoust, Francia, 2023, 85'; "Une chronique americaine" - Alexandre Gouzou, Jean-Claude Taki, Francia, 2023, 66'; "Fellini, confidences retrouvées" - Jean-Christophe Rosé, Francia, 2023, 61; "Io, il tubo e le pizze" - Ugo Gregoretti, italia, 2023, 81'; "John Kennedy Night Moves" - Ciro Giorgini, Italia, 1999, 90'; "Joseph Losey, l'outsider - Dante Desarthe, Francia, 2023, 60'; "Lui era Trinità" - Dario Marani, Italia, 2023, 96'; "La nostra Monument Valley" - Alberto Crespi, Steve Della Casa, Italia, 2023, 58'; "Quel maledetto film su Virzì" - Stefano Petti, Italia 2023, 88'; "il ritorno di Maciste" - Maurizio Sciarra, Italia, 2023, 79'; "La voce senza volto" - Filippo Soldi, Italia 2023, 89';

Restauri : "Ciao Nì" - Paolo Poeti, Italia, 1979, 92'; "Divisione Folgore" - Duilio Coletti, Italia, 1954m 84'; "The Flavor of Green Tea Over Rice" - Yasujir? Ozu, Giappone, 1952, 115'; "Force of Evil", Abraham Polonsky, Stati Uniti, 1948, 78'; "L'odore della notte" - Claudio Caligari, Italia, 1998, 101'; "Ovosodo" - Paolo Virzì, Italia, 1996, 100'; "Peeping Tom" - Michael Powell, Regno Unito, 1960, 101; "Underground" - Emir Kusturica, Comunità Europea, 1995, 167', "The Way of the Dragon" - Bruce Lee, Jong Kong, 1972, 100'.

Isabella Rossellini - Premio alla carriera 2023

"Animals Distract Me" - Isabella Rossellini, Stati Uniti, 2011, 48'; "Mammas (ep.10)" - Isabella Rossellini, USA, 2013, 23; "Darwin What? (ep.2)" - Isabella Rossellini, Paul David Magid, Grecia, 2020, 9'; "Seduce Me (ep. 10)" - Isabella Rossellini, USA, 2010, 20'; "Green porno (ep. 18)" - Jody Shapiro, Isabella Rossellini, USA, 2008, 27'; "Fox Film" - Isabella Rossellini, Stati Uniti, 5.

Carta bianca a Isabella Rossellini

"Blue Velvet" - David Lynch, USA, 1986, 121'; "Death Becomes Her" - Robert Zameckis, USA, 1992, 104'; "Left Luggage" - Jeroen Krabbé, UK, USA, Paesi Bassi, Belgio, 1998, 96'; "My Dad Is 100 Years Old" - Guy Maddin, Canada, 2005, 16'; "The Saddest Music in the World" - Guy Maddin, Canada, 2003, 100'.

L'altra domenica: i reportage di Isabella Rossellini da New York

"Autumn Sonata" - Ingmar Bergman, Francia, Germania, Svezia, 1978, 92'; "Stromboli (Terra di Dio) - Roberto Rossellini, Italia, 1950, 102'; "A Season with Isabella Rossellini" - Marian Lacombe, Francia, 2023, 55'; "La chimera" - Alice Rohrwacher, Italia, Francia, Svizzera, 2023, 134'.

Shigeru Umebayashi - Premio alla carriera 2023

"Come il vento" - Marco Simon Puccioni, Italia, 2013, 110'; "House of Flying Daggers" - Zhang Yimou, Cina, Hong Kong, 2004, 119'; "In the Mood for Love" - Wong Kar-wai, Hong Kong, 2000, 98'; "A Single Man" - Tom Ford, Stati Uniti, 2009, 99'.

Omaggi

Maria Callas : "Callas Paris 1958" - Tom Volf, Francia, 1958-2023, 90'; "Maria: lettere e memorie" - Tom Volf, Yannis Dimolitsas, Italia, 2023, 80'; "Medea" - Pier Paolo Pasolini, Italia, Francia, 1969, 118'.

Lorenza Mazzetti : "The Country Doctor" - Stati Uniti, 1953, 10'; "K (Metamorphosis)" - Regno Unito, 1953, 28'; "Together" - Regno unito, 1956, 52'; "Together with Lorenza Mazzetti" - Brighid Lowe, Argentina, 2023, 55'.

Maria Grazia Buccella : "Basta guardarla" - Luciano Salce, italia, 1970, 106'; "Sissignore" - Ugo Tognazzi, Italia, 1968, 105'.

Jean Luc Godard : "Film annonce du film qui n'existera jamais: "Drôles de guerres"" - Jean-Luc Godard, 2023, Francia, Svizzera, 20'; "Godard per Godard" - Florence Patarets, Francia, 2023, 60'.

Dario Argento : "Profondo Argento" - Giancarlo Rolandi, Steve Della Casa, Italia, 2023, 65'; "Profondo rosso" - Dario Argento, Italia, 1975, 127';

Michel Gondry : "Le Livre des solutions" - Michel Gondry, Francia, 2023, 102'; "In Bed with Gondry" - François Nemeta, Francia, 2023, 52'; "Eternal Sunshine of the Spotless Mind" - Michel Gondry, Stati uniti, 2004, 108';

Armando Trovajoli : Tributo in occasione dei dieci anni della morte del Maestro Armando Trovajoli.

Alice nella Città

Concorso

"How To Have Sex" - Molly Manning Walker UK, 2023, 98’; "Excursion" - Una Gunjak Bosnia-Erzegovina, Croazia, Serbia, Francia, Norvegia, Qatar, 2023, 93’; "Riviere", Hugues Hariche, Svizzera, Francia, 2023, 104’; "Alemania" - Maria Zanetti Argentina, Spagna, 2023, 87’; "Lonely" - Michele Pennetta , Svizzera, Italia, 2023, 76’; "The Other Son" - Juan Sebastiàn Quebrada, Colombia, Francia, Argentina, 2023, 89’, "Io e Il Secco" - Gianluca Santoni, Italia, Croazia, 2023, 99’; "Clenched Fists" - Vivian Goffette, Belgio, 2023, 86’, "The New Boy" - Warwick Thornton, Australia, 2023, 115’; "Katika Bluu" - Stéphane Vuillet & Stéphane Xhroüet Belgio, 2023, 80’

Fuori concorso

"To Leslie" - Michael Morris, USA, 2022, 119’; "Superluna" - Federico Bondi, Italia, Belgio, 2023, 101’, "Club Zero" - Jessica Hausner, Austria, UK, Germania, Francia, Danimarca, 2023, 110’; "One Life" - James Hawes UK, 2022, 110’

Proiezioni speciali

"Mare Fuori 4" - In coproduzione con la Festa del Cinema di Roma - Ivan Silvestrini, Italia, 2023, Serie TV [2 episodi da 50’ ca] 100’; "Il ragazzo e l’airone - In coproduzione con la Festa del Cinema di Roma - Hayao Miyazaki, Giappone, 2023, 124’; "Sirocco and the Kingdom of the Winds" - Benoît Chieux Belgio, Francia, 2023, 80’ | Animazione; "Trolls 3 – Tutti insieme" - Walt Dohrn USA, 2023, 80’ | Animazione; "The Inventor" - Jim Capobianco, Francia, Irlanda, Lussemburgo, USA, 2023, 92’ Animazione; "The New Toy" - James Huth, Francia, 2022, 112’; "Shukran" - Pietro Malegori, Italia, Francia, 2023, 90’; "The Goat" - Ilaria Borelli, Italia, 2023, 90’

Panorama Italia - Concorso

"La Guerra del Tiburtino III" - Luna Gualano, Italia, 2023, 95’; "Resvrgis"- Francesco Carnesecchi, Italia, 2023, 90’; "Clorofilla" - Ivana Gloria, Italia, 2023, 75’; "Bangarang"- Giulio Mastromauro, Italia, 2023, 75’; "Desiré" - Mario Vezza, Italia, 2023, 100’; "Eravamo bambini" - Marco Martani, Italia, 2023, 100’; "Una madre" - Stefano Chiantini, Italia, Francia, 2023, 80’; "Suspicious minds" - Emiliano Corapi, Italia, Francia, 2023, 88'.

Panorama Italia - Proiezioni speciali

"Catene" - Film collettivo - Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volontè - Anna Coccoli, Matteo Giampetruzzi, Lorenzo Nuccio, Flavio Santandrea, Lorenzo Vitrone, Italia, 2023, 93’; "The Cage - Nella Gabbia" - Massimiliano Zanin, Italia, 2023, 110’; "Un oggi alla volta" - Nicola Conversa, Italia, 2023, 101’; "Hotspot - Amore Senza Rete" - Giulio Manfredonia, Italia, 2023, 105'

Omaggio a Simone Massi

Tutte animazioni: "Invelle" - Simone Massi, Italia, Svizzera, 2023, 90’; "In quanto a noi" - Italia, 2022, 5’; "A guerra finita" - Italia, 2022, 4’; "Ad ogni alba" - Italia, 2021, 3’; "L’infinito" - Italia, 2020, 2’; "L’attesa del maggio" - Italia, 2014, 8’; "Animo resistente", Italia, 2013, 4’; "Venezia/Massi" - Italia, 2012, 1’; "Lieve, dilaga" - Italia, 2012, 1’; "Fare fuoco" - Italia, 2011, 11’; "Dell’ammazzare il maiale" - Italia, 2011, 6’; "Nuvole, mani" - Francia, 2009, 8’; "La memoria dei cani" - Italia, 2006, 8’; "Io so chi sono" - Italia, 2004, 3’; "Piccola mare" - Italia, 2003, 4’; "Pittore, aereo" - Italia, 2001, 4’; "Tengo la posizione" - Italia, 2001, 4’; "Adombra" - Italia, 1999, 11’; "Keep on! Keepin’ on!" - Italia, 1996, 3’; "Niente" - Italia, 1996, 3’; "Racconti" - Italia, 1996, 2’; "Millennio" - Italia, 1995, 2’ ; "In aprile" - Italia, 1995, 2’; "Immemoria" - Italia, 1995, 1’.

Quei ragazzi

"L’isola" - Costanza Quatriglio - Italia, 2003, 103’ | restauro 2023; "Il cavaliere inesistente" - Pino Zac - Italia, 1969, 97’ | restauro 2023.

Womelands Incontri

Anna Foglietta (everychildsmychild); Alissa Jung (Pen Paper Peace); Nastassja Kinski; One of us corto Maledetta primavera.

Onde Corte

Concorso Internazionale

"Lemon Tree" - Rachel Walden USA, 2023, 17’27”; "Last Call" - Harry Holland USA, 2023, 19’23”; "Fake Shot" - Francesco Castellaneta; Italia, 2023, 20’; "Basri & Salma in a Never-Ending Comedy Khozy Rizal" - Indonesia, 2023, 15’; "Il compleanno di Enrico" - Francesco Sossai - Germania, 2023, 17’; "Sibling" - Laura Van Passel, Belgio, 2023, 14’52”; "L’Âge Acrobatique" - Mathieu Barbet, Francia, 2023, 15’35”; "Eldorado" - Mathieu Volpe, Belgio, Italia, 2023, 19’15”; "If You’re Happy" - Phoebe Arnstein

UK, Italia, 2023, 18’48”; "The Wall Must Fall" - Alissa Jung, Germania, 2023, 10’.

Onde corte panorama Italia

Concorso

"Safari" - Leonardo Balestrieri, Italia, 2023, 15’; "Mi Pequeno Chet Baker" - Mauro Dìez Concari, Italia, 2023, 20’; "A mosca cieca" - Mino Capuano, Italia, 2023, 15’; "Alpha" - Anteros Marra, Italia, 2023, 19’; "Maieti" - Matteo Boscolo Gioachina e Daniele Caruso, Italia, 2023, 19’40”; "Chello’ncuollo" - Olga Torrico, Italia, 2023, 20’; "Black Eyed Dog" - Alessandro Cino Zolfanelli, Italia, 2023, 15’11”; "Consider the lilies" - Cristina Spina, USA, Italia, 2023, 22’58”; "Z.O." - Loris G. Nese, Italia, 2023, 14’; "Zum See" - Federico Fasulo, Italia, 2023, 9’41”

Onde corte panorama Italia

Fuori Concorso

"La giustificazione" - Alex Marano, Italia, 2023, 17’; "FOA" - Margherita Ferrari, Italia, 2023, 20’; "Corpo Unico" - Mia Benedetta, Italia, 2023, 18’; "Bordovasca" - Giuseppe Zampella, Italia, 2023, 11’; "Tieniti Tutto" - Gianluca Della Monica, Italia, 2023, 23’; "My name is Aseman" - Gianluca Mangiasciutti e Ali Asgari, Italia, 2023, 14’53”

Onde corte panorama Italia

Proiezione speciale

"S’ozzastru The Millennial Tree Carolina Melis" - Italia, 2023, 8’32’’; "La casa di Andrea" - Camilla Filippi e Andrea Bacci, Italia, 2023, 24’; "Ombelico" - Ariane Doehring, Italia, 2023, 13’; "Come un fiore" - Benedicta Boccoli, Italia, 2023, 12’

Sintonie

"For night will come" - Céline Rouzet, Francia, Belgio, 2023, 104’; "Notre monde" - Luàna Bajrami, Kosovo, 2023, 94’; "City of wind" - Lkhagvadulam Purev-Ochir, Mongolia, Francia, Portogallo, Paesi Bassi, Germania, Qatar, 2023, 103’; "Paradise is burning" - Mika Gustafson, Svezia, Danimarca, Finlandia, Italia, 2023, 108’; "Upon open sky" - Mariana Arriaga & Santiago Arriaga, Messico, Spagna, 2023, 117’; "Holly" - Fien Troch, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Francia, 2023, 103’.

I luoghi della Festa

Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” (viale Pietro de Coubertin, 30) Sala Sinopoli

Sala Petrassi

Teatro Studio Gianni Borgna

Cinema Giulio Cesare (viale Giulio Cesare, 229)

MAXXI (via Guidi Reni, 4/a)

Casa del Cinema (largo Marcello Mastroianni, 1)

Cinema Adriano (piazza Cavour, 22)

Auditorium Conciliazione (via della Conciliazione, 4)

Palazzo delle Esposizioni - Sala Cinema (scalinata di via Milano, 9a)