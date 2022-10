La domenica della Festa del Cinema: tutto il programma e i protagonisti del red carpet

La Festa del Cinema di Roma presenta in anteprima mondiale la serie Django diretta da Francesca Comencini: i primi due episodi saranno proiettati in questa prima domenica della kermesse alle ore 19.30 presso la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

Django diretto da Francesca Comencini

Francesca Comencini, che ha tra i suoi film del cuore Il mucchio selvaggio di Sam Peckinpah, affronta con la consueta grinta la direzione artistica (e la regia dei primi episodi) della serie in dieci puntate girata in Romania, prendendo ispirazione dall’omonimo cult movie di Sergio Corbucci del 1966. Con un cast internazionale guidato da Matthias Schoenaerts, Noomi Rapace e Nicholas Pinnock, Django è un western che si muove dal desiderio di vendetta e sopraffazione verso il bisogno di ricominciare.

Astolfo: c’è Stefania Sandrelli

Alle ore 17, per la sezione Grand Public, la Sala Sinopoli ospiterà la proiezione di Astolfo di Gianni De Gregorio che dirige, con il consueto garbo e humour, quasi una rivalsa delle disavventure sentimentali di Gianni e le donne, affiancato da una solare Stefania Sandrelli. Alle ore 22, nella stessa sala e per la sezione Grand Public, si terrà Butcher’s Crossing di Gabe Polsky. Adattato dal romanzo omonimo di John Williams (l’autore di Augustus e di Stoner, caso letterario mondiale), Butcher’s Crossing è un commento avvincente sulla natura umana, l’ossessione, la mascolinità e il rapporto dell’uomo con il suo ambiente naturale, un’avventura al contempo sublime e orribile, dove il confronto con l'oscura verità porta a una discesa nella follia.

I film della sezione Freestyle

Accanto alla serie Django, saranno altri cinque i film nella sezione Freestyle. Alle ore 16 presso la Sala Petrassi, sarà proiettato Daniel Pennac: ho visto Maradona! di Ximo Solano. Lo scrittore francese racconta uno dei più grandi sportivi di tutti i tempi: il mito, l’icona, “San Diego” e il suo impatto sulla vita e le storie di persone comuni e di maradoniani doc. In una indagine creativa e surreale, tutta ambientata a Napoli, Pennac costruisce e mette in scena uno spettacolo teatrale con la sua Compagnie MIA e cerca informazioni e racconti in giro per la città che diventa palcoscenico e megafono del mito stesso. Al termine della proiezione, Daniel Pennac sarà protagonista di un incontro con il pubblico. Alle ore 19 nella stessa sala, il pubblico potrà assistere a La divina cometa: il regista Mimmo Paladino, uno dei più grandi artisti contemporanei, torna al cinema – a sedici anni da Quijote – con un film che incrocia l’Inferno della Divina Commedia e la tradizione del presepe napoletano. Alle ore 21 il Teatro Studio Gianni Borgna ospiterà la presentazione di Bassifondi, esordio alla regia di Trash Secco, al secolo Francesco Pividori, artista e videomaker per Achille Lauro, Marracash, Ketama 126. Il film, scritto da Damiano e Fabio D’Innocenzo, vede protagonisti due senzatetto, Romeo e Callisto, che vivono tra ratti e nutrie sotto un ponte, in una Roma in “decomposizione cromatica”.

Il programma del MAXXI

Al MAXXI (ore 17.30) sarà la volta de La paz del futuro di Francesco Clerici e Luca Previtali, un viaggio personale, politico e artistico, che segue la figura di Janet Pavone, muralista italo-americana che si è unita alla rivoluzione sandinista in Nicaragua negli anni '80. Alle ore 20.30 si terrà Il maledetto di Giulio Base, liberamente ispirato ad uno dei più grandi capolavori della letteratura, il Macbeth: il regista lo rielabora in chiave contemporanea e visceralmente nostrana, con un protagonista straripante e sanguigno e una Lady MacBeth carnale e fatale.

La Tour e Foudre

Due i film in programma nel Concorso Progressive Cinema. Alle ore 21.30 in Sala Petrassi, sarà presentato La Tour di Guillaume Nicloux. Il regista e sceneggiatore affronta il distopico con un occhio a J. G. Ballard (“Il condominio”, ma non solo) e uno allo spirito caustico di Michel Houellebecq, del quale nel 2014 mise in scena il “rapimento” e che è ringraziato nei titoli di coda. Alle ore 15.30 presso il Teatro Studio Gianni Borgna, sarà proiettato Foudre di Carmen Jaquier, una storia di progressiva affermazione di autonomia, volontà e desiderio, dove la cupezza repressiva dell’ambiente e delle credenze viene progressivamente sfaldata dall’energia vitale della protagonista e di tre suoi amici d’infanzia.

Interactions, antologia di dodici film

Alle ore 18 in Sala Petrassi sarà la volta di Interactions, un’antologia di dodici film di altrettanti registi: Faouzi Bensaïdi (Marocco), Clemente Bicocchi (Italia), Anne De Carbuccia (Francia/USA), Takumã Kuikuro (Brasile/Amazzonia), Oskar Metsavaht (Brasile), Eric Nazarian (Armenia/ USA), Yulene Olaizola e Rubén Imaz (Messico), Bettina Oberli (Svizzera), Nila Madhab Panda (India), Janis Rafa (Grecia/ Paesi Bassi) e Isabella Rossellini (USA). Gli autori si interrogano sul rapporto tra l’uomo e gli animali, attraverso la biodiversità, il cambiamento climatico, la conservazione, della natura, la deforestazione, l’ambiente, la salute, la fauna in generale e quella marina, l’acqua e molto altro. Interactions, in anteprima mondiale alla Festa, è concepito, sviluppato e prodotto da Adelina von Fürstenberg.

Stephen Frears incontra il pubblico

Alle ore 11.30, nella sezione Absolute Beginners, Stephen Frears incontrerà il pubblico per parlare di My Beautiful Laundrette, il film che ha segnato l’esordio della sua brillante carriera. “Quando Kureishi mi ha portato il soggetto di My Beautiful Laundrette, avevo pensato che non fosse una sceneggiatura adatta a me poi, leggendo, ho cominciato a ridere e non ho più smesso – ha detto il regista – Non ho mai pensato che fosse un film sui problemi razziali; mi interessava lo studio del thatcherismo e del sistema economico. C’era ironia in questi pakistani sostenitori della Thatcher, che rendevano il film ancora più bizzarro”. Il film sarà proiettato alle ore 20.30 presso la Sala Kodak della Casa del Cinema.

Le detenute recitano in Medea in Sartoria

Si rinnova la collaborazione tra la Fondazione Cinema per Roma e Le Donne del Muro Alto: domani, domenica 16 ottobre alle ore 15.30 al MAXXI, la compagnia di attrici ex detenute e ammesse alle misure alternative alla detenzione, dirette da Francesca Tricarico, saranno protagoniste alla diciassettesima edizione della Festa del Cinema di Roma con lo spettacolo “Medea in Sartoria”.

Il programma alla Casa di Cinema

Numerosi i titoli in programma alla Casa di Cinema. Si inizia alle ore 10.45 con la proiezione di Maurice, omaggio al cinema di James Ivory, premio alla Carriera della Festa 2022, e prosegue alle ore 15.30 con The Long Hot Summer, titolo della retrospettiva “Ms. Woodward & Mr. Newman”. Alle ore 18 saranno proiettati La porta del cielo di Vittorio De Sica in versione restaurata, alla presenza di Christian De Sica e, a seguire, Argento puro di Matteo Ceccarelli, storia della produzione e del restauro de La porta del cielo, con la testimonianza di Christian De Sica. Alle ore 21, il regista Gianni Amelio presenterà al pubblico la versione restaurata di uno dei suoi maggiori successi, Il ladro di bambini, vincitore del Grand Prix Speciale della Giuria al 45º Festival di Cannes. Alle ore 14.45, alle ore 17.15, alle ore 18.30 e alle ore 20.30, in sala Kodak, si terranno le repliche di Quel che resta del giorno di James Ivory, The Last Movie Stars (episodio 1) e The Three Faces of Eve di Nunnally Johnson.

Le repliche in città

Il programma delle repliche del Cinema Giulio Cesare ospiterà, in Sala 1, alle ore 10 Umberto Eco – La Biblioteca del Mondo, alle ore 12 Causeway, alle ore 16 Foudre e alle ore 18.30 Houria; in sala 3, si terranno Astolfo (ore 17.30), Django (ore 20) e Butcher’s Crossing (ore 22.30). Nella sala 5, alle ore 16.30, alle ore 19.30 e alle ore 22, sarà la volta di Daniel Pennac: ho visto Maradona!, La divina cometa e La Tour. Nella sala 7, infine, si terrà Amate sponde (ore 16). Il Cinema Nuovo Sacher ospiterà nelle proprie sale tre film della Festa del Cinema di Roma, tutti tratti dalla sezione Grand Public: alle ore 16 The Lost King di Stephen Frears, alle ore 18.15 What's Love Got to Do With It? di Shekhar Kapur, alle ore 21 Il colibrì di Francesca Archibugi. Scena proietterà in serata, alle ore 18.30 e alle ore 21, Ritratto di Regina e La paz del futuro. Ma la Festa del Cinema arriverà anche al The Space Cinema – Parco de Medici, grazie alla collaborazione con AGIS e ANEC, con tre proiezioni: alle ore 17 Il Principe di Roma di Edoardo Falcone, alle ore 19 La cura di Francesco Patierno e alle ore 21 Rapiniamo il Duce di Renato De Maria.