Era ora, una commovente romantic comedy con Edoardo Leo

“Era ora è una commedia dolorosamente divertente. Parla di me, parla di noi, dei nostri errori, di quello che rischiamo di perdere ogni giorno, di quello che abbiamo lasciato indietro, di quello che abbiamo dimenticato e di quello che non riusciamo a dimenticare. Perché, grazie al cinema, le nostre tragedie di oggi possono diventare le commedie di domani” - così il regista Alessandro Aronadio ha presentato il suo ultimo film.

Era ora: la trama del film

Era ora è un’esilarante e commovente romantic comedy su quella stravagante avventura che ci ostiniamo a chiamare tempo. Dante ha troppi impegni, è sempre in ritardo, ha l’impressione che la vita gli sfugga dalle mani. Così un giorno si sveglia e si ritrova un anno in avanti ed è l’unico a non sapere che cosa è successo nel frattempo. Prendendo spunto da Come se non ci fosse un domani/ Long Story Short dell’australiano Josh Lawson, Aronadio lavora su un format di commedia e paradossi temporali che si può far risalire a Ricomincio da capo.

“E’ stato un processo di trascrittura abbastanza brutale rispetto all’originale. Quando mi è stato proposto di fare il remake - ha raccontato il regista - non ero molto d’accordo nel fare un film originale, ma l’idea del salto nel tempo mi entusiasmava molto e volevo cimentarmi nella romantic comedy. Ho proposto ai produttori di riscrivere tutto il film, quindi - sottolinea Aronadio - invece di un remake è un make. E’ stata una sfida divertente e il tentativo è stato quello di trovare una chiave originale”. Era ora è sì una romantic comedy, ma con una spiccata vena malinconica ben esaltata dagli attori, “due che - dice il regista - hanno una variante di colori molto ampia”.

Era ora con Edoardo Leo e Barbara Ronchi

Il riferimento è ai protagonisti Edoardo Leo, nelle vesti di Dante e Barbara Ronchi che interpreta Alice. Si amano alla follia ma hanno due modi diversi di concepire il tempo. “Il personaggio fa un percorso di consapevolezza sul tempo. Sa che il tempo che si dà ad un’altra persona è prezioso, così quando capisce che non è ricambiato decide di mettere un freno e prendersi cura di sè” - ha detto l’attrice. Un film che ha portato i protagonisti a riflettere anche sull’uso che loro stessi fanno del tempo: “Sono dell’idea - ha detto Barbara Ronchi - che per gestire il tempo bisogna avere il talento di fare delle scelte, individuare le priorità”.

Edoardo Leo: “Alla prima visione di Era ora ho pianto”

“Non capita spesso di leggere sceneggiature che ti fanno fare domande personali, in questo caso io mi sono interrogato. Il tempo è qualcosa di profondamente contemporanea all’interno di un archetipo narrativo su cui il cinema si è sempre interrogato. E questo è bastato per convincermi a fare il film. C’è una parte di questo film che mi ha toccato, alla fine della proiezione - ha ammesso Edoardo Leo - ho pianto. Quando fai il lavoro che ami e che magari ti assorbe molto tempo rischi di trascurare qualcosa. Su questo ho riflettuto molto”.

Nel cast, oltre ad Edoardo Leo e Barbara Ronchi: Mario Sgueglia, Francesca Cavallin, Raz Degan, Massimo Vertmüller, Nina Bianchini Zoni, Noa Bianchini Zoni, Andrea Purgatori.

Era ora è una commedia che viaggia, grazie alla magistrale regia di Aronadio, verso orizzonti imprevedibili, mantenendo sempre alto il livello del divertimento. Ma è soprattutto una storia in cui tutti possono ritrovarsi.