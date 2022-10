Alla Festa del Cinema il docufilm “Divergenze Parallele: Roma e gli anni di piombo”

Divergenze Parallele: Roma e gli anni di piombo. E’ questo il film che l’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Cine-Tv Roberto Rossellini” presenta alla Festa del Cinema 2022. Un docufilm di Massimo Franchi, realizzato da docenti e allievi in collaborazione con il MIUR, l’Associazione Domenico Ricci per la memoria dei caduti di via Fani e l’Associazione Fratelli Mattei.

La pellicola si propone di far conoscere alle nuove generazioni le peculiarità, le vicende più significative e le dinamiche degli Anni di piombo. Attraverso un viaggio per le strade della Capitale e incontrando diversi esperti che hanno vissuto o studiato quel periodo, tre studenti prossimi alla maturità compiono un percorso di memoria, conoscenza, consapevolezza e crescita culturale ed emotiva, raccogliendo l’eredità del passato per poterla trasmettere ai propri coetanei.

“Per le ultime generazioni, la storia recente del nostro Paese è pressoché avvolta dall’oblio. In un periodo tanto delicato come quello attuale, dove globalizzazione, guerra, violazione dei diritti umani e terrorismo convivono e collidono nel mondo e nella società, mi sono chiesto quanto fosse urgente e importante creare tra i miei studenti e i loro coetanei una consapevolezza critica del passato perché possano affrontare il futuro nel modo migliore” - ha detto il regista.

Divergenze Parallele: Roma e gli anni di piombo sarà presentato mercoledì 19 ottobre alle ore 17.30 presso il MAXXI. Giovedì 20 ottobre , ore 17, proiezione presso Spazio Rossellini in via dela Vasca Navale. A introdurlo al MAXXI ci saranno alcuni degli intervistati dagli allievi dell’Istituto: la figlia del giudice Vittorio Occorsio, Susanna Occorsio, i giornalisti Stefania Limiti, Giampaolo Mattei, Grazia Francescato, la responsabile dell’Archivio Flamigni, Ilaria Moroni, il regista Enzo De Camilllis e Giovanni Ricci, figlio di Domenico, ucciso a via Fani.