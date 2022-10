"Dialogo fra attori": l'ultimo appuntamento del ciclo di dibattiti alla Festa del Cinema di Roma

Sabato 22 ottobre alle ore 15,30 al Maxxi (via Guido Reni 4/a) si terrà l’evento conclusivo di "Nove dialoghi sul futuro del Cinema italiano" il ciclo di dibattiti organizzato dalla Fondazione Cinema per Roma in partnership con Anica durante la Festa del Cinema di Roma.

All'atto conclusivo parteciperanno Anna Foglietta, Valerio Mastandrea, Benedetta Porcaroli, Vittoria Puccini e Alba Rohrwacher. Moderatrice dell’evento Piera Detassis, Presidente e Direttore artistico dell'accademia del cinema italiano Premi David di Donatello.

Un “Dialogo fra attori” è il titolo dell’ultima conversazione di un’attenta riflessione che ha coinvolto i principali operatori dell’industria del cinema e dell’audiovisivo, in tutte le sue articolazioni e intersezioni. Un’occasione per raccogliere le testimonianze, le esperienze e i diversi punti di vista utili al rafforzamento ed alla crescita dell’intera filiera.