Festa del Cinema, dai Manetti bros. a Valerio Mastandrea: quanti romani in "Diabolik chi sei?"

La Festa del Cinema di Roma è a tutti gli effetti un festival cinematografico internazionale, è vero, ma che nasce innanzitutto da Roma, capitale del cinema italiano (come sottolineato anche dalla Direttrice Artistica della Festa Paola Malanga in un'intervista a RomaToday). Di Roma, infatti, ce n'è tanta in questa edizione della kermesse. Non solo nella Festa in generale (dall'omaggio ad Anna Magnani, all'esordio alla regia di Paola Cortellesi) ma anche nei singoli film. Un esempio fra tutti "Diabolik chi sei?", mostrato in anteprima alla Festa nella giornata di oggi 19 ottobre. L'ultimo capitolo della trilogia dedicata al Re del Terrore non lascerà delusi gli appassionati del genere. Solo una parte, quella in cui Diabolik racconta la propria infanzia, è risultata meno scorrevole. Per il resto la pellicola, diretta dai Manetti bros., è da vedere. Ed è, tra l'altro, un film romano. Non per l'ambientazione bensì per gli interpreti. A partire da Giacomo Gianniotti, nel ruolo di Diabolik. L'attore, infatti, è nato a Roma, anche se poi si è trasferito presto a Toronto, in Canada. Ovviamente Valerio Mastandrea (Ginko), ma anche Max Gazzè (Giulio Mondan), Lorenzo Zurzolo (Diabolik ventenne), Pier Giorgio Bellocchio (sergente Palmer oltre che produttore), Carolina Crescentini (Gabriella Bauer), Paolo Calabresi (King) e ovviamente i registi Marco e Antonio Manetti.

Le dichiarazioni in conferenza stampa e la commozione di Miriam Leone

Proprio i direttori del film, durante la conferenza stampa post proiezione, hanno risposto alle domande dei giornalisti e hanno spiegato: "I film non hanno una natura seriale quindi era importante che ogni film fosse inteso proprio come un film. Ora possiamo ammetterlo: questa era una trilogia. Prima non potevamo dirlo". Poi, sulla presenza femminile, i registi romani hanno aggiunto: "La presenza femminile in questo film è completamente alla scoperta. Gli uomini sono incatenati e le donne risolvono. [..] Ci siamo accorti che sia Eva (Miriam Leone, ndr) che Altea (Monica Bellucci, ndr) hanno in comune con gli uomini - Ginko e Diabolik - che ci troviamo davanti a quattro personaggi super intelligenti, di forte carattere ma con una sola cosa che li distingue, ovvero che Eva e Altea sanno porre l’intelligenza alla forza del sentimento. Gli uomini no. Questa è la forza femminile”. Quindi Antonio Manetti ci ha tenuto a sottolienare: “In effetti il mondo è così: è dominato dai maschi ed ecco dove sta finendo. Sarebbe bello che anche Eva e Altea, che ci sono, uscissero di più allo scoperto".

Quali, dunque, le dichiarazioni di Miriam Leone e Monica Bellucci? "Che bello lavorare con i Manetti, creano un’atmosfera veramente bella. Si lavora molto e con gioia. In questo episodio le due donne diventano unite, anche se non per molto tempo - ha detto Bellucci -. Io ho imparato a leggere sui fumetti, per cui per me Diabolik era un riferimento e poi quando entri in questi personaggi ti diverti. C’è stata proprio una creazione, anche dal punto di vista del look. Questo stile è poco ricorrente in Italia".

Miriam Leone, in dolce attesa, si è invece commossa ricordando il compianto produttore Carlo Macchitella: “Mi ha dato fiducia fin dall’inizio. Per me è stata un’esperienza umana che mi ha dato tanto e mi ha cambiato”. Infine ha concluso parlando dell'esperienza sul set: “In un mondo in bianco e nero Eva porta l’amore, che è l’unica cosa che può portare via la corruzione. E per la prima volta trova una donna libera e indipendente (Altea, ndr). Il primo giorno di riprese con Monica ero molto emozionante, ci siamo divertite veramente. I Manetti Bros? Sono un genere, quindi entrare in questo mondo è un grande godimento”.

Sinossi, quando e dove vedere il film

Catturati da una spietata banda di criminali, Diabolik e Ginko si trovano faccia a faccia. Rinchiusi in una cella, senza via di uscita e certi di andare incontro a una morte inevitabile, Diabolik rivela all'ispettore il suo misterioso passato. Intanto, Eva Kant e Altea sono alla disperata ricerca dei loro uomini. Le strade delle due rivali si incroceranno? Spoiler: sì.

Diabolik Chi Sei? è una una produzione Mompracem con Rai Cinema, prodotto da Carlo Macchitella, Manetti bros. e Pier Giorgio Bellocchio in associazione con Astorina e con Bleidwin, con il sostegno dell’Emilia-Romagna Film Commission e Friuli-Venezia Giulia Film Commission con il contributo di Calabria Film Commission Presentato alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Grand Public, il film uscirà nelle sale dal 30 novembre distribuito da 01 Distribution.