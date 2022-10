Claudia Gerini e la leggenda de "Il ragazzo e la tigre" alla Festa del Cinema di Roma

E' volata in Nepal, alla scoperta di un paesaggio suggestivo e sconosciuto, per intepretare la leggenda che tutti i bambini dell'Asia meridionale conoscono. Parliamo di Claudia Gerini, ingaggiata dal regista Brando Quilici, nel film "Il ragazzo e la tigre", presentato alla diciassettesima Festa del Cinema di Roma nella sezione parallela e autonoma Alice nella Città e che arriverà nelle sale dal 14 ottobre.

Il ragazzo e la tigre

Nel film di Quilici, l'attrice romana interpreta la direttrice di un orfanotrofio in cui si trova il piccolo Balmani - che ha perso entrambi i genitori nel terremoto - e da cui scappa, inoltrandosi nella fitta foresta, cercando di ritrovare la strada Kathmandu. Il suo destino si incrocia con quello di un cucciolo di tigre del Bengala, catturato da una banda di bracconieri. Il ragazzino riesce a liberare il tigrotto dalla gabbia in cui lo hanno rinchiuso e lo porta con sé, convinto che, se riusciranno a raggiungere Taktsang - antico monastero in cima alle montagne conosciuto come “La tana della Tigre” (secondo la leggenda il guru Rimpoche, volato dal Tibet a dorso di una tigre, atterrò in una caverna sotto il monastero) - saranno salvi entrambi.

Una storia di fratellanza, di amicizia che porta alla luce la leggenda che tutti i bambini dell'Himalaya conoscono. La storia tra un cucciolo di uomo, Balmani, e quello di tigre, Mukti, che li porterà alla scoperta della vita, in un avventuroso viaggio tra pericoli e strani incontri con nomadi, cacciatori di miele e conducenti di yak, all’ombra silente dell’Annapurna, nello scenario spettacolare ma impervio dell’Alto Himalaya, inseguiti dai bracconieri determinati a riprendersi il prezioso cucciolo.

Claudia Gerini è Hannah

Sarà proprio Hannah (Claudia Gerini) direttrice dell’orfanotrofio, che partendo alla ricerca del bambino sparito, troverà i due piccoli fuggiaschi, spaventati ed esausti e li accompagnerà al monastero, seguendo il canto melodioso dei monaci. E qui finalmente sia il tigrotto Mukti che il piccolo Balmani troveranno una nuova mamma, perché a volte, se ci credi con tutto te stesso, i sogni si avverano. E le tigri sì, volano.

"E' stata un'esperienza incredibile che mi ha fatto crescere molto umanamente. Sono riuscita a portare anche le mie figlie, non capita tutti i giorni di visitare posti del genere", ha raccontato Claudia Gerini.

L'attrice romana, alla Festa del Cinema, riceverà anche il premio speciale Anna Magnani “per le sue molteplici qualità artistiche e donna speciale”.