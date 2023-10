Festa del Cinema di Roma 2023, come e dove acquistare i biglietti

La diciottesima edizione della Festa del Cinema di Roma si tiene dal 18 al 29 ottobre 2023. La grande manifestazione ha luogo presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, ma coinvolge anche altri luoghi di Roma. Anche quest'anno i prezzi dei biglietti variano a seconda delle sale, con biglietterie differenti. Di seguito le informazioni principali.

Apertura biglietterie

L’acquisto dei biglietti in prevendita può essere effettuato esclusivamente online attraverso il sito https://romacinemafest.boxol.it già dallo scorso 10 ottobre (con modalità “biglietto digitale”, il biglietto può essere stampato o reso disponibile sul proprio dispositivo mobile ben leggibile). Nel periodo della prevendita e della vendita per ogni acquirente sarà possibile acquistare un massimo di 6 biglietti per ciascun film.

Ovviamente nel periodo della Festa sarà possibile acquistare i biglietti, recandosi presso le seguenti biglietterie, che seguono i seguenti orari:

- Biglietteria centrale dell’Auditorium Parco della Musica (Viale Pietro de Coubertin n°30)

Il 17 ottobre dalle ore 11.00 alle ore 20.00

Dal 18 al 29 ottobre con orario 11.00/22.30

- Biglietteria Cinema Giulio Cesare

(solo per l’acquisto di biglietti per le proiezioni del Cinema Giulio Cesare)

Dal 19 al 29 ottobre con orario 15.00 /22.00

- Biglietteria Casa del Cinema

(solo per l’acquisto di biglietti per le proiezioni della Casa del Cinema)

Dal 18 al 29 ottobre con orario 11.00/22.00

I biglietti per le proiezioni a pagamento in programma al Museo Maxxi, all’Auditorium Conciliazione, e al Cinema Adriano, potranno essere acquistati attraverso il sito https://romacinemafest.boxol.it, o presso le biglietterie della Festa, non sarà possibile acquistare i biglietti direttamente presso le biglietterie delle sale sopra indicate.

Le sale e i costi dei biglietti

- Sala Sinopoli da € 12 a € 26

- Sala Petrassi da € 12 a € 15

- Teatro Studio Gianni Borgna € 10

- Museo MAXXI da € 10 a € 12

- Cinema Giulio Cesare da € 8 a € 10

- Casa del Cinema € 6

- Repliche € 10

- Absolute Beginners – Paso Doble da € 10 a € 18

- Alice nella città da € 7 a € 12

Riduzioni, convenzioni, red carpet e attività gratuite

Coloro che intendono fruire delle tariffe promozionali accordate agli Enti convenzionati, dovranno utilizzare i canali di acquisto in modalità online, inserendo il codice sconto ricevuto dall’Ente o dall’Associazione di riferimento. L’elenco delle convenzioni è disponibile sul sito della Festa del Cinema.

L’acquisto dei biglietti per le persone disabili può essere effettuato esclusivamente presso la biglietteria dell’Auditorium Parco della Musica, previa esibizione delle opportune certificazioni di legge (Legge 104). È previsto un biglietto gratuito per l’accompagnatore del disabile non deambulante ed un biglietto ridotto del 20% per il disabile, mentre per disabilità grave superiore al 70%, è previsto una riduzione del 20% per l’acquisto di due biglietti.

L’accesso alle proiezioni ed alle attività gratuite aperte al pubblico ed agli accreditati, sono accessibili liberamente fino ad esaurimento posti disponibili. L’elenco, le date, e gli orari possono essere consultati sul Programma del Pubblico nel sito già citato, mentre le eccezioni eventuali sono comunicate nel Programma. Per quanto riguarda il red carpet, invece, è possibile assistervi dalla Cavea inferiore e superiore dell’Auditorium Parco della Musica fino ad esaurimento posti disponibili, per motivi di sicurezza i varchi d’accesso potrebbero essere soggetti a controlli e/o contingentamento.



Ulteriori informazioni utili e regole da rispettare

L'accesso in sala è consentito tassativamente fino a 10 minuti prima dell’inizio dello spettacolo per tutte le sale. Per motivi di sicurezza gli accessi all’Auditorium Parco della Musica saranno soggetti a controlli. Non sarà possibile introdurre nelle sale valigie o borse ingombranti, è consigliabile quindi arrivare con ampio anticipo ai varchi d’accesso, onde evitare disagi. Non sarà consentito l’accesso in sala a proiezione iniziata. La mancata esibizione del biglietto non dà accesso alla proiezione o agli eventi della Festa, e non dà diritto ad alcun rimborso.In tutti i luoghi della Festa, i posti sono assegnati nel rispetto della normativa vigente.

A tal proposito, in fase di acquisto si raccomanda di verificare l’esattezza del numero di posti selezionati, e l’eventuale età consigliata, qualsiasi errore sarà a carico dell’acquirente e potrà comportare l’impossibilità di partecipare all’evento. Alle proiezioni della Festa non sono ammessi i minori di 6 anni. Nel programma sono segnalate le eventuali proiezioni vietate ai minori di anni 14 e anni 18, (rispettivamente anni 12 e anni 16 se accompagnati da genitore o da chi ne esercita la podestà genitoriale, muniti entrambi di documento di identità).

In sala è obbligatorio tenere telefoni cellulari rigorosamente spenti. Nelle sale è in funzione un controllo anti-pirateria. È severamente vietato effettuare riprese audio-video con qualsiasi tipo di apparecchiatura. I contravventori saranno allontanati e denunciati per violazione delle norme anti-pirateria.In caso di smarrimento, i biglietti non sono né duplicabili, né rimborsabili. I biglietti non possono essere sostituiti, a meno che l’evento a cui fanno riferimento non sia stato annullato dalla Fondazione.Ogni trasgressione a norme di sicurezza e ordine pubblico determina, a insindacabile giudizio della Festa, l’esclusione dalla manifestazione. L’organizzazione della Festa si riserva inoltre il diritto di intraprendere azioni legali contro il partecipante nel caso di danni provocati dal partecipante stesso.Tutte le proiezioni sono in lingua originale con sottotitoli in italiano ed in inglese o solo in inglese per i film in italiano, le eccezioni saranno comunicate.

Le altre sezioni: biglietti, promozioni e sconti

Alice nella città: la programmazione di Alice nella città è in vendita con biglietti da € 7 a € 12. I biglietti per le proiezioni aperte al pubblico saranno disponibili secondo le modalità e biglietteria della Festa. Eventuali coproduzioni realizzate in collaborazione con la Festa del Cinema di Roma potrebbero subire variazioni di prezzo. Le scuole ed i gruppi numerosi possono prenotare e rivolgersi direttamente a scuole@alicenellacitta.com

Villaggio Casa Alice - Viale P. de Coubertin: nell’area antistante l’Auditorium Parco della Musica, lo spazio di Alice nella città per incontri, informazioni e press activities. Aperto dalle 9 alle 20. La programmazione di Alice si svolgerà anche presso l’Auditorium Conciliazione e il Cinema Adriano. www.alicenellacitta.com.

Promozioni e sconti Alice nella città: pacchetto Alice Family: sconto del 10% per l’acquisto superiore a 3 biglietti per gruppo familiare della Selezione Ufficiale di Alice nella città. Lo sconto potrà essere applicato solo per le proiezioni con prezzi superiori ai 7€, esclusivamente presso la biglietteria dell’Auditorium Parco della Musica.Sono previste scontistiche per enti e associazioni convenzionati con Alice nella Città.

Le altre sale in città

I biglietti per le sale seguenti sale, che replicheranno alcuni film delle Festa, potranno essere acquistati esclusivamente presso le biglietterie delle sale stesse.

Teatro Palladium: è possibile acquistare i biglietti per le proiezioni in programma al Teatro Palladium (19-23 ottobre 2023) presso la biglietteria del Teatro stesso (Piazzale Bartolomeo Romano, 8) la sera dell’evento, o in prevendita attraverso il sito www.teatropalladium.uniroma3.it.

Cinema Nuovo Sacher: è possibile acquistare i biglietti di una selezione di film del programma ufficiale della Festa, realizzata da Nanni Moretti, presso il Cinema Nuovo Sacher, attraverso il sito www.sacherfilm.eu.

La Festa coinvolge inoltre una serie di cinema in città, il pubblico può quindi acquistare i biglietti per le proiezioni in programma nelle sale di seguito elencate, direttamente presso le sale di riferimento.

Nuovo Cinema Aquila in Via L’Aquila 66/74, 00176 www.cinemaaquila.it; Cinema Atlantic in Via Tuscolana, 745, 00174 Roma www.ferrerocinemas.com/atlantic/; Cinema Adriano in Piazza Cavour, 22, 00193 www.ferrerocinemas.it/adriano/

Per ulteriori informazioni e per consultare il programma, i luoghi, le convenzioni ed eventuali cambiamenti visitare sempre il sito www.romacinemafest.it.