"Astolfo", alla Festa del Cinema un amore in tarda età ambientato alle porte di Roma

Gianni Di Gregorio porta alla Festa del Cinema di Roma "Astolfo", una storia d'amore in tarda età, girata alle porte di Roma. Il regista, che nel film è affiancato da una solare Stefania Sandrelli, ha scelto il borgo di Artena come location del suo nuovo lavoro cinematografico.

"Volevo spostarmi da Roma, da San Pietro, da Trastevere. Certo, non mi sono allontanato di molto, circa un'ora dalla Capitale, ma ad Artena ho trovato una libertà nel racconto, nella luce, nella natura dei posti. Artena - ha detto in conferenza stampa il regista e protagonista di Astolfo - è un paese meraviglioso, non volevamo andare più via. Ho sentito un grandissimo calore. Qualcosa di umano nei paesi c'è sempre".

Astolfo è la storia delle storie, una storia d'amore speciale che Gianni Di Gregorio ha sentito di raccontare: "All'inizio avevo una paura pazzesca di parlare d'amore, poi alla mia età. Ma poi ho detto: perché no? La presenza di Stefania Sandrelli mi ha convinto e ha provato che a qualunque età può succedere di tutto".

La storia

Astolfo è un placido pensionato romano che viene sfrattato dal suo appartamento e decide di tornare a vivere nella casa di famiglia, un palazzotto un tempo nobiliare e oggi in sfacelo, in un paesino dell’Italia centrale. Trova un paio di stravaganti abusivi che vivono lì, un sindaco sgradevole e impiccione, un vecchio amico che si è arricchito. E, senza volerlo, senza cercarlo, trova anche l’amore: Stefania, una signora vedova che il figlio vorrebbe confinare al ruolo di nonna e che invece è piena di voglia di vivere.

Tra un prete dispettoso, la luce tagliata, i coinquilini eccentrici e i giovani presuntuosi, Gianni Di Gregorio scrive (con Gianni Pettenello) e dirige con il consueto garbo e humour quasi una rivalsa sulle disavventure sentimentali di Gianni e le donne.

Nel cast di Astolfo, insieme a Gianni Di Gregorio e Stefania Sandrelli, ci sono Alfonso Santagata, Alberto Testone, Mauro Lamantia, Agnese Nano, Simone Colombari, Andrea Cosentino, Biagio Forestieri, Mariagrazia Pompei, Francesca Ventura, Gigio Morra.

Il film arriverà nelle sale dal 20 ottobre.