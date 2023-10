Alla Festa del Cinema di Roma la mostra dedicata ad Anna Magnani. Il curatore: "Grande attrice, anticipatrice dei tempi"

Ha preso il via oggi, 18 ottobre 2023, la nuova edizione della Festa del Cinema di Roma. L’atmosfera è proprio quella di una festa, tra proiezioni, anteprime, grandi nomi del cinema ma anche mostre. Come nel caso di “Semplicemente Anna”, un omaggio fotografico ad Anna Magnani, in occasione del 50° anniversario della sua morte. La mostra è allestita nel Foyer della Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone: si rende omaggio a una grandissima attrice, una donna straordinaria e precorritrice dei tempi, un turbine di forza, tenacia e intelligenza. In esposizione ci sono materiali originali, cinque foto di Sanford H. Roth sul set de La rosa tatuata (per la cui interpretazione vinse l’Oscar®) e numerose lettere scambiate con personaggi della cultura e dello spettacolo. La mostra è inoltre impreziosita da alcuni abiti gentilmente concessi dalla Maison Gattinoni, realizzati per Anna Magnani in occasione delle anteprime dei film ai principali festival internazionali e il costume di scena del film Siamo donne.

Le dichiarazioni degli ideatori e curatori della mostra

La mostra e? prodotta da Fondazione Cinema per Roma, ideata e curata da Stefano Di Tommaso e Francesca Piggianelli. Piggianelli ha raccontato a Roma Today: “L’idea è nata perché volevamo fare questo omaggio affinché rimanesse nella storia. Abbiamo proposta alla Festa del Cinema di Roma questa nostra iniziativa ed è stata accolta con grande entusiasmo. Dietro a questi personaggi c’è sempre il rischio della speculazione e della banalizzazione invece noi abbiamo voluto dare un’immagine vera e pulita. Ed è totalmente gratuita”. Di Tommaso, invece, ha detto: “La storia di questa mostra è stata proprio quella di rendere omaggio ad una persona che era anticipatrice dei tempi. Lei è stata la più grande attrice di tutti i tempi”.

Come già noto, Anna Magnani e? la protagonista dell’immagine ufficiale della diciottesima edizione della Festa. La foto (© Reporters Associati & Archivi – Roma) e? un omaggio a una delle piu? grandi e amate attrici del cinema italiano e internazionale. L’immagine la ritrae sorridente e circondata dai fotografi nel corso della conferenza stampa indetta nel 1956 dopo la vittoria del Premio Oscar® per la sua straordinaria interpretazione nel film La rosa tatuata di Daniel Mann. Anna Magnani, che mostra all’obiettivo un fazzoletto su cui e? appunto raffigurata una rosa, e? stata la prima attrice italiana a ottenere il prestigioso riconoscimento assegnato dall’Academy. La Festa del Cinema di Roma ricorda cosi? una donna indimenticabile, simbolo del nostro cinema nel mondo.

"C'è tantissima Roma alla Festa, a riprova che questa città è molto ricca", le parole della Direttrice Artistica

RomaToday ha intervistato Paola Malanga, Direttrice Artistica della Festa del Cinema di Roma, la quale ha spiegato: “Questo è il festival di una grande città e il pubblico di una grande città è plurale, non volevo escludere potenzialmente nessuno. L’offerta si rivolge sia ai cinefili sia a chi al cinema magari va poco”. Poi sul ruolo di Roma nella Festa ha aggiunto: “C’è tanta, tantissima Roma. Nei film, nei documentari, anche molto diversi. A riprova del fatto che questa città è molto ricca di umanità, di storia ma non soltanto quella millenaria. Roma è una città contemporanea, che magari fa un po’ fatica nella vita quotidiana a convivere logisticamente con tanta storia[..]. È una città che stratifica ma non distrugge tutta la propria storia. E poi è anche la Capitale del cinema italiano”.

Le altre mostre

Da oggi fino a domenica 29 ottobre saranno visitabili a ingresso gratuito le mostre della diciottesima edizione della Festa del Cinema di Roma. Non solo Anna Magnani, ma anche altro. Di seguito tutte le informazioni al riguardo.

- Tutte le stelle portano a Roma. Ritratti fotografici di Luigi de Pompeis

18-29 ottobre ore 9-22 | Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (Foyer Sala Sinopoli) | Ingresso gratuito

Il Foyer della Sala Sinopoli ospita la mostra “Tutte le stelle portano a Roma. Ritratti fotografici di Luigi de Pompeis” che prosegue anche negli spazi di WeGil, l’hub culturale della Regione Lazio gestito da LAZIOcrea, dal 23 ottobre al 12 novembre 2023. Anche qui c’è tanta Roma, come raccontato dallo stesso de Pompeis: “Io professionalmente sono partito proprio dalla Festa del Cinema di Roma. Per questa mostra abbiamo fatto una selezione ristretta. Gli scatti li ho scelti emotivamente, lo ammetto. Quando ho bisogno di staccare, invece, vado in giro per il centro storico di Roma e scatto fotografie”.

- Sergio Zavoli e il Cinema

18-29 ottobre | Casa del Cinema | Ingresso gratuito

Alla Casa del Cinema si terrà “Sergio Zavoli e il Cinema”, esposizione dedicata alla relazione tra il celebre giornalista, scrittore, politico e conduttore televisivo e la Settima Arte: Zavoli infatti è stato un grande appassionato di cinema nonché intimo amico di Federico Fellini. La mostra, che si svolgerà in occasione del centenario dalla nascita di Zavoli, è a cura di Alessandra Zavoli in collaborazione con Rai Teche.

- La mostra dei film DreamWorks Animation: sogni, magia e avventure

24 settembre-29 ottobre ore 10-18 | Garage Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone | Ingresso gratuito su prenotazione (info https://www.auditorium. com/) Inaugurata lo scorso 24 settembre, “La mostra dei film DreamWorks Animation: sogni, magia e avventure” resterà visitabile a tutti gli spettatori della Festa del Cinema di Roma, dal 18 al 29 ottobre. Il team di Art Ludique-Le Musée, in collaborazione con DreamWorks Animation e Universal Pictures International Italy, espone più di 300 opere, tra le illustrazioni storiche dello studio ed esclusivi dipinti digitali provenienti dalle produzioni più recenti. La mostra organizzata da Universal Pictures International Italy è realizzata con il patrocinio del Comune di Roma Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda in collaborazione con Fondazione Musica per Roma. Cultural Partner Alice nella città e Festa del Cinema di Roma, media partner Radio Dimensione Suono Soft.