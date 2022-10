Mahmood presenta il docufilm sulla sua vita alla Festa del Cinema: "E' stato terapeutico"

Giovane di carriera eppure già protagonista di un docufilm. Sì, perché a 30 anni da poco compiuti (lo scorso 12 settembre), di cose da raccontare Mahmood ne ha tante e questo progetto cinematografico - pensato proprio dallo stesso artista - vuole essere un punto di partenza e non d'arrivo per lui.

Mahmood, il docufilm

"Mahmood" è il titolo del docufilm presentato nella seconda giornata della Festa del Cinema di Roma, all'interno di Alice nella città (sezione autonoma e parallela diretta da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli), che racconta la vita del cantautore italo-egiziano. Il documentario vuole essere un viaggio che attraversa i suoi successi certamente, ma che ancora di più racconta chi è Alessandro, nella sua profonda intimità.

"Grazie a questo documentario - ha detto Mahmood - ho potuto spiegare lati del mio percorso, del mio carattere che a volte con la musica non sono facilmente spiegabili. Mi è servito per raccontare da dove sono partito, fino ad oggi. A volte per non pensare ai problemi, per concentrarmi tanto sul lavoro, finisco per offuscare i ricordi del passato, ma questo documentario è stato terapeutico, mi ha aiutato a mettere dei puntini che ora sono visibili a me e anche agli altri".

L'amore per la musica, la prima volta che - poco più che bambino - chiese alla madre di iscriverlo a una scuola di canto. Il rapporto con il padre, i filmini di quando era piccolo, tra Sardegna, Milano e l'Egitto; i suoi affetti più cari, gli amici e la famiglia riunita a Orosei, terra natale della mamma, dove ogni estate si fa festa e si friggono seadas con zii e cugini. Il tour europeo, le vittorie a Sanremo, l'Eurovision, le testimonianze dei colleghi Blanco, Carmen Consoli e Dardust. La mamma Anna Freu co-protagonista a tutti gli effetti.

"Questo documentario vuole essere un'estensione alla musica nel momento giusto della sua carriera", ha detto il regista Giorgio Testi parlando di Mahmood. "Non vuole essere un documentario per i fan, perché non viene celebrato il suo successo, quello è lì nella sua vita come ci sono tante altre cose positive e negative ma che comunque hanno fatto sì che sia diventato quello che è oggi", ha aggiunto il regista.

Mahmood si spinge oltre la pura e semplice celebrazione musicale per costruire una narrazione intima, fatta di momenti solitari, di bagni di folla durante le performance live e delle relazioni con le persone che hanno lasciato un segno nella sua vita personale: la famiglia, da sempre presente e suo punto di riferimento, gli amici, i collaboratori. Un viaggio interiore che ha la musica come colonna portante e dove l'amore e l'assenza trovano il loro modo di coesistere.

Mahmooduscirà nelle sale dal 17 al 19 ottobre, distribuito da Nexo Digital per poi arrivare su Amazon Prime.