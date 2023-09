Festa Brasiliana - Forrò e Churrasco

Venerdì 6 Ottobre dalle 19:00 a tarda notte presso gli grandi spazi di Snodo Mandrione scopriremo la musica e il cibo del nordest del Brasile. Protagonisti della serata: Forrò, Churrasco e tantissima musica.



Il Forró è un genere musicale e un ballo di coppia originari del nordest del Brasile. Il nome deriva dalla parola “Forrobodó” che significava “confusione, guazzabuglio” e indica le feste di paese, popolari, animate, gioiose e disordinate, tipiche di quella regione.



Con l'allegria tipica del ballo brasiliano animeremo gli ampi spazi di Snodo Mandrione con:



?CIBO BRASILIANO

Churrasco e cucina brasiliana a cura del ristorante Brasiliano?Apoteose Churrascaria & Grill (@apoteosegrill)



LEZIONE DI FORRO’

Dalle ore 20:00 lezione base che ti introdurrà alle figure più semplici con cui sarai pronto/a a divertirti in pista.

Lezione a cura di Forrò Roma



LO SPETTACOLO

Dalle ore 21:30 concerto di GROOVE DA FE’ (@everaldo_groove_da_fe)

Specialista del ritmo e sperimentatore di differenti stili, Everaldo Groove da Fé è uno dei più versatili e brillanti percussionisti brasiliani presenti in Italia.

Ispirato ai ritmi della sua terra natale, Bahia, in questi anni ha contribuito a portare il suono e le percussioni brasiliane all’attenzione europea.?Circondato dalla musica fin da bambino, nel corso della sua carriera ha partecipato a concerti con grandi nomi della musica brasiliana e vari artisti della musica italiana.

Questa sera con la sua band presenterà un coinvolgente concerto di Forrò e delle sue varianti ritmiche, baião, xote, xaxado e pé de serra. Un viaggio unico nel nord-est del Brasile sulle note dei grandi classici come Luiz Gonzaga, Sivuca, Dominguinhos e altri tra cui i contemporanei Alceu Valença e Gilberto Gil.?Il suono del triangolo e il rullare della zabumba trascineranno tutti in una colorata e danzante notte brasiliana, un allegro assaggio della cultura e dell’energia del Paese verde-oro e del suo Forrò.