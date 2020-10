Festa della Birra Artigianale: birrifici italiani protagonisti da Eataly

Torna la Festa della Birra Artigianale da Eataly. L'appuntamento è dal 22 al 25 ottobre nel parcheggio del grande mercato in zona Ostiense.

Lo spazio esterno di Eataly diventerà la location di un evento tutto nuovo dove approfondiremo la Filiera Agricola Italiana e l’importanza di avere sempre più ingredienti italiani nei nostri calici.

La birra sarà protagonista, ma non mancheranno proposte street food, eventi didattici e intrattenimento. Quattro giorni per conoscere tanti birrifici artigianali e approfondire l’importanza della materia prima italiana nella produzione di birra. Il tutto sarà arricchito da incontri a tema birra e musica dal vivo, per un weekend davvero da non perdere.

Di seguito giorni e orari della manifestazione:

Giovedì 22 ottobre | Dalle 18.00 alle 24.00

Venerdì 23 ottobre | Dalle 18.00 alle 01.00

Sabato 24 ottobre | Dalle 12.00 alle 01.00

Domenica 25 ottobre | Dalle 12.00 alle 22.00