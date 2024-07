Festa Argentina Summer Edition

E’ in arrivo la quarta edizione della Festa Argentina in versione Summer Edition, un evento dedicato al cibo e alla musica argentina, che si terrà Giovedì 18 Luglio dalle 19:00 alle 24:00 presso l'Arena Mancini, Parco Pinturicchio. Il programma della serata è ricco di sorprese e divertimento per tutti i partecipanti. L'ingresso è gratuito.



Nel villaggio saranno presenti due punti ristoro:

Empanadas a cura di Ceibo Sapori (@ceibosapori)

Panini con carne a cura di La Bodeguita



GLI SPETTACOLI

Dalle 20:00 e 20:45 ci sarà il concerto "Ritmoteca - Musica per Ballare" .

Ritmoteca è un concerto live dove la musica viene creata 100% dal vivo. Un gruppo di musicisti salirà sul palco per improvvisare attraverso il metodo argentino “Ritmo con Segni”, mescolando la percussione tradizionale con sonorità elettroniche. La musica potrebbe rientrare nel genere “world music”, anche se nello stesso live si possono ascoltare brani che spaziano tra Jazz, Rock, Pop, Latin, Hip Hop, Cumbia, Reggae e altro.



Dalle 21:15 alle 22:00 ci sarà un altro concerto "Ritmoteca - Musica per Ballare" con Jam Session per chi conosce il metodo.



SCUOLA DI SPAGNOLO

La scuola di lingua Palabras del Sur organizzerà tre attività ludiche e ricreative per approcciare alla lingua spagnola. Venite a scoprire le principali caratteristiche dello spagnolo argentino e i modi di dire più curiosi e divertenti del nostro Paese. Il laboratorio si svolgerà in spagnolo e italiano, per cui è aperto a tutti i livelli di conoscenza della lingua. Contributo: 5 euro.



Prenota il tuo posto scrivendo a @palabrasdelsur o chiamando il 380 142 2814.



INGRESSO LIBERO



Date: Giovedì 18 Luglio

Orario: Dalle 19:00 alle 00:00



