Festa Argentina a Snodo Mandrione

Domenica 8 Ottobre dalle 12:00 a tarda sera presso gli grandi spazi di Snodo Mandrione scopriremo la musica e il cibo dell’Argentina. Si inizia con il cibo argentino, lo chef del Ceibo Sapori porterà le specialità argentine a Roma per una giornata di festa dedicata alla terra albiceleste, patria della pampa, del tango e della carne alla brace più buona del mondo.



A seguire, nella scoperta delle trazioni e cultura argentina



LEZIONI DI DANZA

Ore 14:30 Lezione gratuita di Tango Argentino per Principianti Assoluti: Scopriamo questa danza affascinante. A cura della scuola di danza TANGO BAR partner dell'evento (@tangobar)



Ore 15:30 Classe di folklore argentino a cura di Selene Riso e Jorge Caballero.

Selena Riso direttrice artistica dell’associazione patrimoniocultural.it



GLI SPETTACOLI

Ore 16:30 concerto “Tierra de Tango”

I musicisti vi condurranno nella splendida terra che rappresenta la culla del tango, dove ogni angolo cela tesori musicali e poetici.?Alternando l’intensità del tango al ritmo vivace della milonga, passando per la delicatezza della?zamba argentina, conosceremo luoghi, storie e personaggi, scoprendo come in fondo questi raccontino anche di noi, e come in un istante le distanze spazio temporali possano dissolversi."

Formazione:?Valentina Paiella voce?Jorge Omar Sosa chitarra e voce?Monica Tenev Flauto, Bandoneon e percussioni

Ore 18:30 concerto Jahmila, gruppo reggae rock latino, , mescola sonorità latine, punk, reggae, rock a momenti lirici e deviazioni acide.

Il gruppo, presente sulla scena alternativa romana da più di dieci anni, ha collaborato e aperto concerti di diversi gruppi italiani e internazionali come Manu Chao, Macaco, Kapanga, Sud Sound System, Train to Roots, Assalti Frontali, Caparezza, Radici nel Cemento, più di 500 date in Italia, Spagna, Francia, Germania e Argentina.

Attingendo da un ormai ampio repertorio di brani originali e qualche cover, i Jahmila performano uno spettacolo suggestivo e dinamico sempre all’insegna della buena onda, per riflettere, sognare ma soprattutto per ballare!

Line up attuale:?Eleonora Amianto, voce e basso,?Alfredo Gomez voce e chitarra acustica,?Cristiano Riccardi voce e chitarra elettrica,?Giulio Caneponi batteria



KIDSLAB

Laboratori creativi a ciclo continuo a cura di Mamme Pro Cultura - in Partnership with Usborne (@EleonoraIndependentUsborne)

Laboratori ad offerta libera



FACE PAINTING & MAKE UP?

Due truccatrici professionisti vi truccheranno per l'occasione



AREA GIOCHI

Area giochi per grandi e piccini con:

Area Altalene?

Area Verde?

Biliardini?

Pet Friendly?

1.500 MQ con posti a sedere e tavoli