Festa Argentina a Snodo Mandrione

Sarti del Gusto, all'interno del progetto Contaminazioni Culturali vi porta in Argentina. Il 12 ottobre in Italia e negli Stati Uniti si celebra l'arrivo di Cristoforo Colombo in America, mentre in America Latina si celebra l'incontro tra la civiltà precolombiana e quella europea.



Nel 2010 in Argentina è stato cambiato nome in "Giornata del rispetto della diversità culturale", ponendo l’attenzione sulla diversità etnica e alla cultura di tutti i popoli. In questa prima edizione di festa argentina, che cade in concomitanza alla "giornata del rispetto della diversità culturale", si vuole festeggiare l'incontro e le culture e il modo più semplice e intuitivo per conoscere una cultura è incontrarsi mangiando i piatti tipici !



Cuore pulsante di Festa argentina è il cibo, una enorme griglia sarà posizionata nel grande giardino di Snodo Mandrione e l’indiscusso re dell’Asado, l’argentino Alfredo, cuocerà senza sosta la carne utilizzando il metodo di cottura più antico al mondo. Vicino all’Asado il giallo del sole argentino, le Empanadas a cura di Empanadas Roma.



Oltre il cibo ci sarà: il market di prodotti latini e non solo, kidslab, area calcio per i più piccolo, scuola di danza e spettacoli.

Gli spettacoli

Lezione di danza



Kidslab



Laboratori ad offerta libera

Area Giochi

Area giochi per grandi e piccini con altalene e biliardini



