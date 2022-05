La festa dell'amatriciana da Eataly Roma

Prezzo non disponibile

Dal 20/05/2022 al 22/05/2022

Dal 20 al 22 maggio 2022 nello store romano prende il via la manifestazione dedicata all’amatriciana, uno dei piatti più iconici e amati della cucina romana, tra ricette classiche e proposte speciali

All’amatriciana, uno dei condimenti per la pasta più famosi della cucina romana, Eataly Roma rende omaggio con una manifestazione esclusiva. Da venerdì 20 a domenica 22 maggio il terzo piano del punto vendita romano ospiterà “La Festa della Amatriciana”: un lungo weekend in cui la ricetta di Amatrice verrà assaporata nelle più svariate e gustose declinazioni. Proposte classiche e varianti sfiziose solleticheranno il palato di tutti i partecipanti.

Ecco qualche anticipazione: Casadora - Pasta e Bottega farà i Tortelli ripieni di amatriciana con burrata, coulis di sedano e menta e la Lasagnetta fritta alla gricia con ripieno di guanciale e cicoria; Ma-Trù – Il ristorante di Amatrice preparerà lo Gnocco riccio con sugo di pecora e lo Spaghettone all'amatriciana.

Da Viveri Pigneto si potranno degustare le Polpettine di manzo all’amatriciana e la Rosetta con polpette di manzo, fondente di pecorino, guanciale croccante e ‘nduja e da Bottega trattoria De Santis i Bucatini all'amatriciana e gli Gnocchi alla gricia con zucchina e menta.

E ancora Paccheri acqua e farina all’amatriciana e Maritozzo salato ripieno di ricotta di bufala, sugo all’amatriciana e pecorino di fossa da Angelina a Testaccio; Supplì all'amatriciana, Crocchè di patate con sugo di pomodoro e guanciale croccante, Frittatina di pasta con bucatini all'amatriciana da Bordo - La Pizzeria del Pigneto.



Spazio anche al Pane casareccio cotto a forno a legna con porchetta, alla Pizza bianca con mortadella e a un assaggio di pasticceria secca, crostata e ciambelline da assaggiare sul posto o da portar via di Forno Ceralli. La proposta beverage sarà affidata al Birrificio Alta Quota con le sue birre artigianali e al Bar di Eataly con vini, bibite e birre gluten free.

Anche in questa festa non mancherà l’intrattenimento musicale che prenderà il via venerdì 20 maggio, dalle 20.30 alle 22.00, con il dj set di Brad Fongusto e a seguire fino alle 24.00 con Alessandro Sciarra. Sabato 21 maggio, dalle 20.30 alle 22.00, dj set di Marco Colozzo e a chiudere Dandywolly. L’ultimo giorno della manifestazione sarà animato, dalle 12.30 alle 14.30, da Beat Soup e dalle 19.00 alle 21.30 da Mister Stereo 8.

Maggiori informazioni sono disponibili al link: https://bit.ly/ FestaAmatricianaEataly