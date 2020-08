Ferragosto ad Aquafelix: hawaiian fest, tra fiori, musica e balli fino al tramonto

Aloha Ferragosto! Sabato 15 agosto 2020, Aquafelix organizza la Festa più colorata e attesa dell’estate: l’Hawaiian Fest. Dalle 10 fino al tramonto, il Parco acquatico di Civitavecchia ospiterà una bellissima Festa a tema con musica e prodotti food ispirati alla tradizione delle bellissime isole dell’Oceano Pacifico.

Grandi fiori colorati, l’immancabile tipica danza del limbo al tramonto, giochi hawaiiani, cocktail alla frutta e tanta musica a tema, oltre alla possibilità di rinfrescarsi nelle piscine di Aquafelix, o di concedersi un bagno di sole rilassante sdraiati sui lettini del Parco. La giornata si concluderà in modo spettacolare e scenografico con i bellissimi fuochi d’artificio per un’intera giornata di festa e di divertimento per grandi e piccini. Scopri il programma dell’evento sul sito www.aquafelix.it

Con i suoi 80.000 metri quadrati di divertimento in sicurezza, che ospitano grandi piscine, scivoli d’acqua per tutti i gusti e per tutte le età, torrenti navigabili in canotto, giochi, attrazioni, punti ristoro ed aree relax con lettini e ombrelloni, Aquafelix è il più grande Parco acquatico del Centro Italia e rientra nella Top 10 dei Parchi acquatici più belli d’Italia.