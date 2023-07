"Ferragostia Antica", Ferragosto di danza, musica e arte

Ostia Antica con le sue ricchezze storiche, artistiche e paesaggistiche torna protagonista dell’Estate Romana con la settima edizione di “Ferragostia Antica”: dall’8 al 15 agosto un alternarsi di inedite narrazioni dei luoghi, visite guidate performative a piedi e in bici e l’allestimento suggestivo di spettacoli multidisciplinari all’interno del Borgo Rinascimentale, con un giorno dedicato al circo-teatro, uno alla musica e uno alle contaminazioni tra arti, per riscoprire il patrimonio artistico e culturale, immergendosi in una settimana di danza, arte di strada e musica.

Si parte l’8 agosto con le visite guidate performative che attraverseranno, a piedi e in bicicletta, due luoghi la cui apertura al pubblico è una rarità; un’occasione per esplorare pezzi di storia sconosciuti ai più.

L’8 e il 9 agosto si potrà andare alla scoperta di Ficana, l’antica Acilia, per un affascinante racconto sulle tracce più o meno evidenti di una storia ancora da ricostruire. Una guida e due performer accompagneranno il pubblico in un luogo la cui storia potrebbe legarsi alle origini della fondazione leggendaria della prima colonia romana voluta dal re Anco Marcio, Ostia; un avamposto strategico lungo la sponda sinistra del fiume Tevere, eretto sulla sommità di uno sperone tufaceo dominante la piana della foce a controllo degli antichi stagni e delle saline.

Il 10 e l’11 agosto, invece, sarà possibile immergersi in un affascinante racconto che permette di conoscere ed esplorare i martiri-eroi di Ostia: dalla prima comunità cristiana di Pianabella (sito aperto proprio per la manifestazione), passando per Santa Monica e Sant’Agostino e arrivando a coloro che effettuarono la bonifica di Ostia, Isola Sacra e Maccarese, dando la vita per assicurare la rinascita di un territorio abbandonato da secoli.

Per le visite, che sono a numero chiuso (max 20 persone), è necessaria la prenotazione all’indirizzo mail ferragostia.visite@gmail.com. Verranno effettuati, per ciascuna giornata, due turni di visita: uno alle 17 (visita in bicicletta) e uno alle 18.30 (visita a piedi).

Dal 13 agosto lo spazio sarà poi dedicato agli spettacoli nel cuore del Borgo di Ostia Antica: ad aprire la giornata, alle ore 21.00, “Mr Bang”, clown internazionale che tra gag divertenti e sorprendenti, fraintendimenti e tradimenti, guarda all’ingenuità del clown e alla debolezza dell’uomo, per ridere di entrambi. Alle 22.00 il pubblico sarà poi travolto da irresistibili “Giocolerie da bagno”con i monologhi, legiocolerie e le canzoni comiche di Anita. Autoironica, pungente, intrigante, Anita affronta i temi di tutti i giorni, sbeffeggiando chi la vita la prende troppo sul serio.

Il 14 agosto sarà interamente dedicato alla musica: alle 21.00, le HoStress - dirompenti, armoniose e piene di sorprese - cattureranno il pubblico con i brani più famosi del rock e del pop, per coinvolgerlo in un viaggio nel tempo a suon di cult. A seguire, alle 22.30, sarà poi la volta di “Bluesman latino”, la vocal band mediterranea del blues italiano più internazionale, il soul latino che incontra la melodia in un ritmo che arriva al cuore e fa viaggiare l'anima.

Il 15 agosto sarà l’occasione per esplorare territori lontani e immaginari diversi e suggestivi: alle 21.00 Laura Kibel proporrà il suo cavallo di battaglia, “Va’ dove ti porta il piede”: sorprendente per grandi e piccoli, in piazza come in teatro, uno spettacolo che ha fatto il giro del mondo. Alle 22.30 si chiude con la danza: in “Outdoor dance floor”, i performer Daria Greco e Salvo Lombardo tessono i punti di un’azione coreografica basata su una serie di sequenze di movimento imitabili e sostenute dalla relazione con la pulsazione musicale, sonora e visiva di un live set multimediale, per poi coinvolgere il pubblico in una danza collettiva che è un atto di pura condivisione, socialità e aggregazione di corpi.

l progetto, promosso da Roma Capitale - Assessorato alla Cultura, è vincitore dell'Avviso Pubblico biennale "Estate Romana 2023-2024" curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE. Tutti gli eventi sono gratuiti.

Per gli spettacoli non è necessaria prenotazione: l’ingresso è libero fino a esaurimento posti.