Ferdinando Romano Live al Parco della Legnara di Cerveteri

Il Comune di Cerveteri in collaborazione con Promu - All For Music presenta: "Etruria Jazz Festival 2021", la rassegna di quattro concerti jazz ad ingresso gratuito, che si svolgerà dal 15 al 18 luglio al Parco della Legnara di Cerveteri.



Il secondo appuntamento è affidato al contrabbassista Ferdinando Romano accompagnato da: Tommaso Iacoviello alla tromba e flicorno, Simone Alessandrini al sax alto e soprano, Manuel Magrini al pianoforte e Giovanni Paolo Liguori alla batteria.



Ferdinando Romano, premiato come "“Best Italian Rising Star” da "Top Jazz 2020", insieme al suo gruppo presenta il disco "Totem", anch'esso premiato tra i migliori dischi italiani del 2020.



Ferdinando svolge un'intensa attività live e in studio, collaborando con numerosi jazzisti della scena italiana e internazionale ed esibendosi con musicisti come Ralph Alessi, Enrico Rava, Robin Eubanks, Benny Golson, Glenn Ferris, Logan Richardson, Jerome Sabbagh, Simona Premazzi, Jon Boutellier, Allen Vizzuti, Michael Applebaum, Yuhan Su, Alan Benzie, Marton Yuhasz, Maurizio Giammarco e molti altri.



L'inizio del concerto è previsto alle ore 21.30.



L’ingresso allo spettacolo è libero e gratuito fino ad esaurimento posti. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: info@promu.it

