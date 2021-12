@Femminarium 2.0

Scritto e diretto da Andrea Monti

Con Giordana Morandini, Lisa Recchia e Giorgia Valeri



L’universo femminile

Non più come un mondo a parte

Un luogo chiuso

In cui rifugiarsi

O sentirsi comprese

Ma il punto di partenza

Per aprirsi

A 360 gradi

All’altro o altra

Per rivivere

Gioie e dolori

Insieme.



I voli

Le cadute

Le sorprese

Le conferme

Drammatiche

Le illuminazioni

Poetiche

Gli scontri

Le difese

Le dichiarazioni amorose

Le vittime sacrificali

I carnefici incalliti

Le speranze

I dubbi

Le soddisfazioni

I dispiaceri

E tanta voglia di abbandonarsi

Ad una risata curativa

Sorprendente

Rigenerante

Che dia un senso

Al bisogno universale

Di calviniana leggerezza



C’è tutto

Tranne la morale

Chi siamo noi

Per dire ciò che vuol dire amare

Nessuno

Per questo non ci resta

Che farlo

Sapendo che è vero

Quando non si capisce nulla

E fittizio

Quando se ne cerca il confine







Segue dibattito se avete qualcosa da dare a chi vuole capire chi siete e cosa volete per poco più di un fiorino