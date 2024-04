"Femhouse", mostra personale di Chiara Bruni

bar.lina è lieta di presentare “Femhouse” (dal 19 al 28 aprile 2024) progetto di Chiara Bruni, a cura di Andrea Acocella. “Femhouse” è la seconda personale del progetto FEM, per cui Chiara è stata chiamata dalla curatrice della rassegna Serena Santoni a trattare la tematica del corpo fem attraverso il suo punto di vista visionario e surreale.



Partendo dalla dinamica fem-butch storicamente radicata nella comunità lesbica, “Femhouse” emerge come risultato di una profonda esplorazione dell'identità fem-lesbica nel contesto della pornografia contemporanea, dominata dall'eterosessualità maschile e dalle narrazioni che ne derivano. Chiara si concentra sul ruolo dell'occhio maschile, non come tratto biologico, ma come struttura politica dello sguardo. Questo sguardo, autore delle rappresentazioni pornografiche, viene finalmente espulso dalla rappresentazione visiva, eliminando ogni sua traccia, e Chiara si propone di trasformare e destrutturare la femminilità pornografica radicata e storicizzata.



Ispirandosi alle teorie queer di Eve Kosofsky Sedgwick e Ann Ckvetovich, Chiara Bruni ridefinisce il concetto di fem come «una femminilità femminista che supera le superficialità estetiche e si impegna politicamente contro l'eteronormatività». Partendo dal numero di gennaio 1983 di "Penthouse", una rivista dichiaratamente rivolta agli uomini che rappresenta il corpo femminile come oggetto di consumo sessuale e onanistico, “Femhouse” mira a riappropriarsi di quelle immagini, trasformando il corpo femminile e lesbico in una forma che riveli la sua magnificenza intrinseca. Ne risultano tre collage che incarnano la poetica di Chiara: surrealismo, postpornografia e reinterpretazione del passato storico in chiave femminista.

Parlare di Fem diventa così un atto di ribellione e trasgressione alle concezioni tradizionali di femminilità nella cultura patriarcale, che tende a considerarla come qualcosa di passivo, superficiale e normativo.



What about FEM?

Fem è una parola che deriva dal francese e si rifà al contesto delle subculture angloamericane, dove il termine veniva usato in riferimento al binomio femme-butch, per identificare in genere donne lesbiche la cui identità era associata a tratti e stereotipi femminili. Oggi il Fem ci parla non tanto di femminilità ma di un posizionamento critico nei confronti della femminilità così come la si intende in senso comune. Parlare di Fem è sovvertire le accezioni più comuni attribuite al concetto di femminilità, così come viene intesa nella cultura eteropatriarcale. La costruzione del Fem è un constante lavoro di re-interpretazione della femminilità “intenzionale”, che va oltre l’estetica, un concetto caratterizzato dall’impegno politico di contrattacco ad imposizioni esterne che limitano l’autodeterminazione di ogni individuo.

Programma delle mostre:

Giulia Barone, dal 5 al 14 aprile;

Chiara Bruni, dal 19 al 28 aprile;

Livia Giuliani, dal 3 al 12 maggio;

Eva Maleen, dal 17 al 26 maggio.



Chiara Bruni (Frosinone, 1987) utilizza la fotografia per tradurre in immagini il suo mondo interiore e la sua ricerca include diversi processi di creazione che spaziano dal collage digitale e analogico ad interventi di cucitura su foto e cartoline d’epoca. Tra le sue esposizioni ricordiamo, la personale A volte presso Bar.lina, Roma, 2023. Tra le collettive, nel 2023 QUEER PANDEMIA presso BASE (Milano), nel ULTRAQUEER presso Palazzo Merulana (Roma), nel 2021 Off 2022- Falsch presso il Festival Grenze Arsenali Fotografici (Verona), Reunion Calling presso Phest, Festival internazionale di fotografia (Monopoli), WHO KNOWS WHAT’S GOING ON IN THE LADIES PARLOUR! presso Magazzini Fotografici, (Napoli); nel 2018 Il Segreto presso il Centro Internazionale di Fotografia di Letizia Battaglia a Palermo. Instagram: @chiara_bruni_ph