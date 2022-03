Female Gaze, la mostra alla Galleria Medina

Orario non disponibile

Quando Dal 08/03/2022 al 12/03/2022 Orario non disponibile

Martedì 8 marzo inaugura, in via Merulana 220, la mostra “Female Gaze” curata dall’associazione culturale WOW.ART.

La collettiva riunisce le artiste: Anita Zanetti, Cinzia Bordin, Federica Zianni, La Mirtilla, Katya Ohii, Juanni Wang. L’evento rappresenta il debutto artistico dell’associazione, nata con l’idea di creare una rete alternativa di promozione delle artiste e, per questo motivo, la scelta dell’8 marzo restituisce la missione dell’intero progetto culturale promosso da WOW.ART.

Il titolo della mostra “Female Gaze”, riprendendo il concetto del male gaze cinematografico, ne sovverte il significato mutando, in chiave critica, il genere della forma grammaticale per alludere alla visione femminile del mondo. In questa prima puntata di un’ampia rassegna di arti visive, vengono presentati i lavori di sei artiste che, dalla soggettività delle esperienze raccontate attraverso la scultura, il collage e la pittura, suggeriscono a chi guarda aspetti differenti dell'universo.

Il programma espositivo prevede due sezioni di approfondimento:

1) Giovedì 10 marzo dalle ore 16:00 alle ore 18:00 per gli incontri “Le storie dell’Arte”: “Le artiste italiane dal ‘500 ad oggi”. Tema conduttore delle due ore di studio è il cambiamento del ruolo dell’artista donna all’interno della società nell’arco di sei secoli, dal ‘500 ad oggi.

2) Sabato 12 marzo dalle ore 10:00 alle ore 19:00: “Mimosa Reload” In omaggio al centenario della Giornata della Donna in Italia e al bicentenario della catalogazione della Mimosa, WOW.ART propone un pomeriggio di approfondimento che culminerà con l’azione concettuale di piantare alcuni semi di mimosa.