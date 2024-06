Felicittà a Vigamus, il Museo del Videogioco

C'è anche Vigamus - Museo del Videogioco tra i luoghi di Felicittà 2024. Il 4 luglio l'appuntamento è con Opening Japan Games Festival.

Alle 18 visita guidata, alle 19:30 Torneo su cabinato Space Invaders, Taito (1979), alle 21 Visita guidata e alle 22:30 Torneo su cabinato Tekken, Bandai Namco (2012)

Mostre da visitare a Vigamus

Gamezero: dalle origini del videogioco ai giorni nostri

Vigamusville: esperienze virtuali in Roblox per i più piccoli

I visitatori potranno usufruire di un corner shop dedicato alla cucina giapponese e partecipare ad un workshop creativo per adulti. Per i più piccoli, grazie al supporto di operatori specializzati, ci saranno laboratori a tema per scoprire in modo creativo la tradizione giapponese e le interconnessioni con il digitale.

Vigamus - Il museo del videogioco di Roma

Situato nel cuore di Roma, Vigamus costituisce una struttura moderna e all’avanguardia, un centro multifunzionale sulla storia del videogioco con attrazioni interattive, una sala dedicata alla realtà virtuale, attività didattiche ed eventi. Grazie a un’attività di divulgazione e preservazione del medium, Vigamus Group è oggi top player e punto di riferimento in Italia per il panorama culturale videoludico, grazie anche ad una collaborazione costante con i media nazionali e internazionali. L’obiettivo di Vigamus è promuovere e diffondere la consapevolezza del portato culturale del videogioco in Italia. All'interno del Museo del Videogioco è presente una collezione di più di 100 pezzi unici donati dalle star del settore. Nell’area espositiva sono in mostra oltre 400 pezzi originali tra console, videogames, merchandising e concept art che esplorano il racconto generazionale del medium videoludico. Sono anche presenti 70 postazioni di gioco, tra console, cabinati e dispositivi, dagli anni 80 a oggi.

Aperto dalle 18:00 alle 24:00, ultimo ingresso 23:30. Si consiglia la prenotazione: 06.37518325 o staff@vigamus.com .

Foto dalla pagina Facebook di Vigamus