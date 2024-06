Felicittà, laboratorio e teatroforum a Teatrocittà

Felicittà, il 4 luglio, apre le porte di Tetarocittà in via Guido Figliolini 18 a Piscine di Torre Spaccata.

"Teatrolab, per una cultura della parità e del rispetto" è l'evento che si svolgerà con due sessioni di Laboratorio e di Teatroforum (uno dedicato ai ragazzi e uno dedicato agli adulti) sui temi della conflittualità e di tutte le discriminazioni legate alla questione di genere, all'identità e all'orientamento sessuale, alla cultura omofoba e a quella ancora diffusa della superiorità del maschio sulla femmina.

Il Teatroforum è una forma di teatro sociale interattivo, tra le metodologie più efficaci per l’educazione socio-affettiva. Si mette in scena una situazione-tipo di forte conflittualità. Le tracce sono suggerite dagli stessi partecipanti. Il conduttore interagisce con il pubblico per la comprensione dei problemi rappresentati. I partecipanti sospendono l’azione quando hanno un’idea di risoluzione del conflitto e/o possono sostituire direttamente i personaggi per agire diversamente.

Il programma

18:00 – 20:00

Teatrolab ragazzi

18:00

Accoglienza e breve presentazione del Teatro. I partecipanti potranno visitare lo spazio per conoscere da vicino anche il dietro le quinte di un teatro.

18:30

Inizio Laboratorio – Teatroforum. Durante l’incontro si faranno esercizi di bioenergetica, sensoriali e di relazione, gestione delle emozioni e consapevolezza dei propri vissuti. 20:00 Fine del Laboratorio e piccolo rinfresco.

21.00 – 00.00

Teatrolab adulti

21:00

Accoglienza e breve presentazione del Teatro. I partecipanti potranno visitare lo spazio per conoscere da vicino anche il dietro le quinte di un teatro. Piccolo rinfresco di benvenuto

21:30

Inizio Laboratorio – Teatroforum Durante l’incontro si faranno esercizi di bioenergetica, sensoriali e di relazione, gestione delle emozioni e consapevolezza dei propri vissuti

23:00

Fine del Laboratorio. Spazio a domande, richieste e confronti sull’esperienza fatta. Le attività saranno coordinate da Patrizia Schiavo (attrice, regista, drammaturga), Silvia Grassi (attrice, insegnante di teatro) e Eugenio Marinelli (attore, doppiatore). Si richiede un abbigliamento comodo.

Nata sotto la direzione artistica dell’attrice-regista Patrizia Schiavo, è una realtà indipendente che all’interno di un progetto di riqualificazione territoriale, tra il 2014 e il 2016 trasforma un locale del comune a Piscine di Torre Spaccata, abbandonato e adibito a discarica, in uno spazio culturale: Teatrocittà - centro di formazione e ricerca, aperto al territorio attraverso laboratori, rassegne teatrali, documentari, incontri, contest e workshop di danza contemporanea. Aperto dalle 18:00 alle 24:00, ultimo ingresso ore 21:00. Gratuito con obbligo di prenotazione alla mail cnt.formazionericerca@gmail.com oppure tramite whatsapp al numero 338.6717209.