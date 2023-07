Felicittà agli Studios De Paolis

Gli Stabilimenti cinematografici De Paolis aprono eccezionalmente al pubblico, il 20 luglio, in occasione di Felicittà, la festa diffusa in 8 Municipi della Capitale.

Dalle 18,30 si potrà prendere parte ad una serata per scoprire le realtà che sono grande patrimonio di Roma.

La storia degli Studios

Gli Stabilimenti cinematografici De Paolis nascono nel 1938 (il terreno venne acquistato dal Commendator De Paolis nel 1923) ed al loro interno, in quasi 50 anni di attività, si sono alternate le più importanti firme del cinema italiano ed internazionale: Grandi Maestri, attori di fama, autori che hanno fatto grande il cinema di genere italiano negli anni del suo maggior splendore. Chiusi nel 1991, qualche anno dopo, in abbandono ed in grave degrado, vengono confiscati alla criminalità organizzata. Durante la gestione dell’Amministrazione giudiziaria, vengono concessi in locazione ad un coraggioso e giovane imprenditore capitolino, Daniele Taddei che, nel 1997, con passione e tenacia li restituisce alla loro vocazione ed al loro splendore ribattezzandoli con il nome con il quale sono oggi più noti, Gli Studios.

Una volta passata in giudicato la sentenza di condanna e la confisca dei beni, la proprietà del complesso immobiliare passa al Demanio dello Stato e successivamente, nel 2013, nel patrimonio di Roma Capitale come bene confiscato alle mafie. Gli Stabilimenti ristrutturati ed adattati alle nuove esigenze, nel rispetto della loro configurazione così caratteristica ed iconica, diventano un punto di riferimento sia per le attività televisive dei maggiori canali nazionali, nel tempo Rai Mediaset ed oggi La7 (Propaganda Live, Di martedì, Non è L’Arena), sia per il cinema e le serie tv italiane ed internazionali grazie anche all’effervescenza produttiva degli anni più recenti.

Per citare solo le ultime produzioni realizzate, Call My Agent, di cui proprio ora è in lavorazione la seconda serie, Miss Fallaci, una produzione originale Paramount+, sui primi anni da giornalista di Oriana Fallaci, Uonderbois, una serie originale Disney+ ambientata nei sotterranei di Napoli ed ancora gli ultimi quattro film fdei Me contro Te, un grandissimo successo di pubblico nelle sale prodotti da Colorado Film. E’ ora in post produzione Cold Storage, l’ultimo film con Liam Neeson, Geogina Campbell, Susie Bacon, Joe Keerie di prossima uscita nei cinema insieme al film Another End di Piero Messina con Gael Garcia Bernal e Berenice Bejo le cui riprese sono terminate nei mesi scorsi.