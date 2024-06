Felicittà nell'Istituto Nazionale di Studi Romani

Felicittà arriva presso l'Istituto Nazionale di Studi Romani in piazza dei Cavalieri di Malta, 2. Il prossimo 4 luglio, presso il Giardino dell’Istituto si potrà assistere ad esibizioni musicali e svolgere visite guidate. Di seguito il programma nel dettaglio:

18:00 – 18:40

Esibizione della Banda Musicale della Polizia locale

19:00 – 19:40

Visita guidata

20:00 – 20:40

Visita guidata

21:00 – 21:40

Visita guidata

22:00 – 22:40

Visita guidata

Sarà possibile per l’occasione l’acquisto delle pubblicazioni dell’Istituto e l’iscrizione ad esso. Fondato nel 1925 da Carlo Galassi Paluzzi, l’Istituto Nazionale di Studi Romani affronta la conoscenza di Roma in tutti i suoi aspetti e in ogni tempo della sua storia millenaria. Il patrimonio archivistico, bibliografico e iconografico si snoda e conserva in modo del tutto naturale nei suggestivi ambienti dell’edificio storico, in un unicum che offre suggestioni artistiche e storiche di altri tempi: il patrimonio stratificato di una Roma in continua evoluzione e quello culturale di libri, carte e documenti iconografici.

La sede è l’ex convento dei Santi Bonifacio e Alessio, alla sommità del colle Aventino, uno dei più importanti centri monastici della Roma alto-medievale, fondato presumibilmente tra il VII e l’VIII secolo. L’edificio presenta oggi le severe forme settecentesche conferitegli dal celebre architetto e cartografo Giovan Battista Nolli, per volontà del colto cardinale Angelo Maria Querini. La finalità della ricerca scientifica e quella dell’alta divulgazione sono strettamente connesse: i frutti delle ricerche sono testimoniati anche dal ricco catalogo delle pubblicazioni. Dal 1953 voce dell’Istituto divenne ed è la rivista “Studi Romani”. Aperto dalle 18:00 alle 23:30, ultimo ingresso alle 22:00. Accesso con prenotazione fino ad esaurimento dei posti disponibili attraverso lo 060608. Non è previsto ai piani superiori l’accesso ai disabili.